/रात 1 बजे डीजे का शोर, बीमार मां-बाप... कांवड़ शिविरों के तेज म्यूजिक पर भड़की महिला, वीडियो वायरल

Kanwar Camp Loud DJ: सावन का महीना जारी है और देश के कोने-कोने से कांवड़ यात्री अपनी पावन यात्रा पर निकले हैं. जगह-जगह कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए गए हैं. लेकिन इस भक्तिमय माहौल के बीच दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक महिला का वीडियो इंटरनेट पर काफी देखा जा रहा है जिसमें वह अपने घर के पास बने कांवड़ कैंप में देर रात बज रहे तेज लाउडस्पीकर और डीजे से परेशान नजर आ रही हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने अपने इलाके का दर्द साझा किया है. महिला का दावा है कि उनके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक कांवड़ शिविर लगा हुआ है. उस कैंप में देर रात तक इतने तेज वॉल्यूम में म्यूजिक बजाया जा रहा है कि उसकी धमक और वाइब्रेशन सीधे आसपास के घरों के अंदर तक महसूस की जा रही है. महिला ने वीडियो में साफ तौर पर उस शोर की ओर इशारा करते हुए अपनी नाराजगी जताई है.
बीमार पिता का दर्द
वीडियो में महिला ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की हालत का जिक्र करते हुए बेहद भावुक बातें कही हैं. उन्होंने बताया कि उनके पिता पार्किंसंस की बीमारी से पीड़ित हैं. तेज आवाज और बेस की वजह से उनके पिता इतने डर जाते हैं कि वे शाम के वक्त टहलने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं. महिला ने दुख जताते हुए कहा, "आपको पता है ये कितना दर्द दे रहा है?" उनका कहना है कि इस भयंकर शोर का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि आसपास के बेजुबान पशु-पक्षियों पर भी पड़ रहा है जो डर के मारे तड़प रहे हैं.
कांवड़ यात्रा में बज रहे DJ के खिलाफ लड़की ने उठाई आवाज pic.twitter.com/9bT0JhQCXt
— HELL WALA (@hellwala) August 9, 2026
शाम को बाहर निकलने में लगता है डर
शोर के अलावा महिला ने इलाके की सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने बताया कि शाम के समय जब वे अपने काम से लौटती हैं, तो रास्ते में कांवड़ियों के गुट जमा रहते हैं. ऐसे माहौल में उन्हें अकेले घर लौटने में काफी असहज और असुरक्षित महसूस होता है. महिला ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से अपील की है कि देर रात तक बजने वाले इस 'नॉइस पोल्यूशन' पर तुरंत रोक लगाई जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी देर रात तक इतना तेज म्यूजिक बजाने की इजाजत किसने और क्यों दी है.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
यह वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन गया है. लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाने और आम जनता को परेशान करने का लाइसेंस दे देती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि सभ्य और कानून मानने वाले लोगों के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है.
कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि भक्ति के नाम पर इस तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. यह पूरी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिल्ली निवासी महिला द्वारा अपलोड किए गए वायरल वीडियो और उस पर आई यूजर्स की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है.