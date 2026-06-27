सलवार-सूट पहनकर महिला ने सड़क पर दौड़ाई करोड़ों की Porsche, इंफ्लुएंसर का वीडियो वायरल

Salwar kameez Porsche Drive: दिल्ली की एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर ने ट्रेडिशनल सलवार-कमीज पहनकर चमचमाती लाल Porsche कार ऐसी दौड़ाई कि देखने वाले देखते रह गए. सिर पर दुपट्टा और हाथ में करोड़ों की स्पोर्ट्स कार का स्टीयरिंग संभालती इस महिला के स्वैग पर लोग दिल हार बैठे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें इंटरनेट की नई 'देसी बैडी' का खिताब दे दिया है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिल्ली की रहने वाली निक्की दहिया नजर आ रही हैं. वो कोई वेस्टर्न या मॉडर्न कपड़े पहनकर नहीं, बल्कि एक बेहद सिंपल और खूबसूरत सलवार-कमीज में दिख रही हैं. उनके सिर पर दुपट्टा भी है. लेकिन ट्विस्ट यह है कि वो एक बेहद महंगी और हाई-परफॉर्मेंस वाली लाल रंग की Porsche स्पोर्ट्स कार चला रही हैं. इस लग्जरी सुपरकार और पूरी तरह से देसी आउटफिट का यह अनोखा कॉम्बिनेशन लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. देखते ही देखते इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं.
इंटरनेट पर मिला 'देसी बैडी' का टैग
जैसे ही निक्की ने यह रील अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. लोग उनके कॉन्फिडेंस के कायल हो गए हैं. नेटिजन्स ने उन्हें प्यार से 'Desi Baddie' कहना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि निक्की ने बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है. कपड़े यह तय नहीं करते कि आपको किस चीज का शौक है या आप क्या कर सकते हैं. एक सिंपल लुक वाली लड़की भी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार को उतने ही कॉन्फिडेंस से चला सकती है, जितने कॉन्फिडेंस से कोई और.
गाड़ियों की शौकीन हैं निक्की
आपको बता दें कि निक्की दहिया कोई नई क्रिएटर नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.8 मिलियन यानी 18 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके प्रोफाइल पर आपको एक से बढ़कर एक लग्जरी और प्रीमियम गाड़ियों के वीडियो मिल जाएंगे. उन्हें महंगी कारों का काफी शौक है और वो अक्सर ऐसे वीडियो शेयर करती रहती हैं. लेकिन इस बार उनके सलवार-सूट वाले लुक ने इस वीडियो को सबसे अलग और खास बना दिया, जिसने सोशल मीडिया का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया.