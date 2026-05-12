उसका मामा है तू? आवारा कुत्ते को गार्ड ने मारा तो गुस्साई महिला ने चप्पल से पीटा, जड़े थप्पड़! Video वायरल

Delhi Viral Video: दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. अक्सर लोग पुलिस के सामने जाने से कतराते हैं लेकिन इस मामले में एक महिला ने पुलिस थाने के बाहर ही एक सुरक्षा गार्ड की जमकर पिटाई कर दी. आरोप है कि गार्ड ने एक आवारा कुत्ते को लोहे की रॉड से मारकर उसकी जान ले ली थी. इसी बात से नाराज होकर महिला ने कानून अपने हाथ में ले लिया और गार्ड पर थप्पड़ों और चप्पलों की बौछार कर दी.

पुलिस थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा

यह पूरी घटना पश्चिम दिल्ली के कीर्ति नगर थाने के ठीक बाहर घटी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जसमीत कौर नाम की एक महिला सेक्युरिटी गार्ड विनोद पासवान को लगातार थप्पड़ मार रही है. वह चिल्ला रही है और गार्ड से पूछ रही है कि उसने कुत्ते को क्यों मारा. उसका मामा है तू? वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन वीडियो में वे मूकदर्शक बने नजर आ रहे हैं. महिला का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने अपनी चप्पल तक निकाल ली और गार्ड को पीटना शुरू कर दिया.

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Humanity-Less Delhi : When a Dog is More Valuable Than a Poor Man A video is circulating showing a woman beating a poor security guard in broad daylight, right outside a police chowki in Kirti Nagar, Delhi. The guard, son of a poor mother, was allegedly involved in an… pic.twitter.com/VcsqYZBe5m — Ramesh Tiwari (@rameshofficial) May 10, 2026

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गार्ड का पक्ष और कुत्ते का हमला

एक तरफ महिला गार्ड पर बेरहमी का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है. सोशल मीडिया पर 'काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स' द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस कुत्ते ने जे ब्लॉक में करीब आठ लोगों को काटा था. बताया जा रहा है कि जब गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था तब कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश की. अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए गार्ड ने कुत्ते को डंडे से मारा था. इसी घटना के बाद कुत्ता घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर लोग दो गुटों में बंट गए हैं. कई लोग महिला के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बेजुबान जानवर के लिए आवाज उठाई. वहीं एक बड़ा वर्ग इस बात की आलोचना कर रहा है कि महिला ने कानून अपने हाथ में कैसे लिया. लोगों का सवाल है कि अगर गार्ड अपराधी था तो उसे सजा देना पुलिस का काम है न कि किसी नागरिक का. साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति को पीटा जाता रहा और वे देखते रहे.

The Dog in question has b!tten eight people in the J Block of Kirti Nagar in West Delhi. On the evening of 7th May Security Guard Vinod Paswan was doing his duty near the colony park when the dog p0unced on a child after which Vinod used his stick to shoo away the dog.(1/n) pic.twitter.com/JNbR3L5BeD — Harshit Singh (@i_m_harshitsing) May 11, 2026

Guard Vinod Paswan confessed to brutally killing a mother dog on orders of a J Block Kirti Nagar resident. 20-day-old pups orphaned! We trust @DelhiPolice @CPDelhi to arrest the culprit under BNS 325 & PCA Act. @gupta_rekha @NCRBHQ #AnimalCruelty #ArrestAnimalKillers… pic.twitter.com/j8V20kO6c5 — Dilthi Gujarati (@dilthi_gujarati) May 11, 2026

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कुत्ते की मौत को लेकर शिकायत दर्ज

फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. कुत्ते की मौत को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और गार्ड के खिलाफ भी जांच जारी है. दूसरी ओर महिला के खिलाफ भी गार्ड को पीटने के आरोप में शिकायत दर्ज होने की खबर है. अभी तक कुत्ते की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की असल वजह साफ हो सके. दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कह रही है.