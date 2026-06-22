Add Zee Business As A Preferred Source
App

पोती हो तो ऐसी! 90 साल के दादा और 80 की दादी को घुमाने ले गई लंदन, ऐसे पूरा किया सपना

London viral video: दिल्ली की रहने वाली आयुषी नेगी ने अपने 90 साल के दादा और 80 साल की दादी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप का सपना पूरा किया है. वीजा रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्हें लंदन की सैर कराई, जिसका भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 22, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST
पोती हो तो ऐसी! 90 साल के दादा और 80 की दादी को घुमाने ले गई लंदन, ऐसे पूरा किया सपना

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक गलत टर्न और... इन NEET उम्मीदवारों का साल बर्बाद, जानें कैसे ढूंढें सही लोकेशन
NEET43 min ago
2
FIFA World Cup 202646 min ago
3
Monsoon49 min ago
4
London Trip1 hr ago
5
CBSE 10th Result 20261 hr ago