Grandparents London trip: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी. दिल्ली की रहने वाली एक डेंटिस्ट आयुषी नेगी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. आयुषी ने अपने 90 साल के दादाजी और 80 साल की दादीजी को उनके जीवन के पहले इंटरनेशनल टूर पर भेजा है और वो भी सीधे लंदन. इस उम्र में जहां लोग घर से बाहर निकलने में भी कतराते हैं, वहां इस बुजुर्ग दंपती का जोश किसी बच्चे जैसा नजर आ रहा है.
कहते हैं कि अगर मन में कुछ नया देखने की चाह हो तो उम्र कभी भी आड़े नहीं आती. दिल्ली की आयुषी नेगी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके दादा-दादी अपनी जिंदगी की पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं. 90 साल के दादाजी और 80 साल की दादीजी के लिए यह सफर किसी सपने के सच होने जैसा है. इस उम्र में नए पासपोर्ट बनवाना, लंबी फ्लाइट का सफर तय करना और एक बिल्कुल नए देश में जाना बहुत बड़ी बात है.
मुश्किलों के बाद मिली कामयाबी
यह सफर इतना आसान भी नहीं था, जितना वीडियो में दिखाई देता है. आयुषी ने बताया कि इस ट्रिप को प्लान करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पहली बार जब उन्होंने यूके वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो वह रिजेक्ट हो गया था. इसके बाद जब दोबारा वीजा मिला तो मार्च के महीने में ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के कारण फ्लाइट्स और प्लान को टालना पड़ा. लेकिन आयुषी और उनके दादा-दादी ने हार नहीं मानी और आखिरकार उनका लंदन जाने का सपना पूरा हो गया.
फ्लाइट के अंदर की मस्ती
वायरल हो रहे इंस्टाग्राम रील में देखा जा सकता है कि दोनों बुजुर्ग इस सफर को लेकर कितने उत्साहित हैं. वीडियो में उनके बैग पैक होने से लेकर एयरपोर्ट पहुंचने तक के सफर को दिखाया गया है. फ्लाइट के अंदर दादा-दादी पहली बार हवाई सफर के खाने का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे खिड़की से आसमान और बादलों की खूबसूरती को निहार रहे हैं. इसके साथ ही वे फ्लाइट से ही वीडियो कॉल के जरिए भारत में मौजूद अपने बाकी परिवार वालों को अपनी खुशी भी दिखा रहे हैं.
इंटरनेट पर उमड़ा लोगों का प्यार
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इस पर जमकर प्यार बरसाना शुरू कर दिया. आयुषी के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है. लोग कमेंट सेक्शन में आयुषी को एक संस्कारी और प्यारी पोती बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर मेरा दिल भर आया, भगवान इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि पोती हो तो ऐसी, जो बुढ़ापे में भी अपने दादा-दादी की खुशियों का इतना ख्याल रखे.