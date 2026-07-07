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दीदी, आप इंस्पिरेशन हो... दिल्ली की महिला Uber ड्राइवर बनीं मिसाल, 7 साल में पूरी कीं 6 हजार से ज्यादा राइड

दिल्ली-NCR की सड़कों पर कैब चलाने वाली एक महिला ड्राइवर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. 7 साल से Uber चला रहीं चमेली हलदार ने न सिर्फ हजारों यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया, बल्कि समाज की पुरानी सोच को भी चुनौती दी. उनका संघर्ष और हौसला अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:24 PM IST
दीदी, आप इंस्पिरेशन हो... दिल्ली की महिला Uber ड्राइवर बनीं मिसाल, 7 साल में पूरी कीं 6 हजार से ज्यादा राइड
Image Credit: Image credit: instagram/@mahek_dhamejaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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