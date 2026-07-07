/दीदी, आप इंस्पिरेशन हो... दिल्ली की महिला Uber ड्राइवर बनीं मिसाल, 7 साल में पूरी कीं 6 हजार से ज्यादा राइड

दिल्ली की सड़कों पर कैब चलाना आसान काम नहीं माना जाता. ट्रैफिक, लंबी दूरी, सिक्योरिटी की चिंता और अलग-अलग तरह के यात्रियों से रोज सामना होता है. ऐसे माहौल में अगर कोई महिला लगातार सात साल तक कैब चलाकर हजारों राइड पूरी कर ले, तो यह अपने आप में बड़ी बात है.
ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कंटेंट क्रिएटर माहेक धामेजा की मुलाकात दिल्ली की Uber ड्राइवर चमेली हलदार से होती है. सफर के दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत ने लोगों का दिल छू लिया.
माहेक ने जब दिल्ली में कैब बुक की, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर सीट पर एक महिला बैठी होंगी. कैब में बैठते ही उन्होंने चमेली से बातचीत शुरू की. धीरे-धीरे यह बातचीत सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसने हजारों लोगों को भावुक कर दिया.
बातचीत के दौरान पता चला कि चमेली हलदार पिछले सात साल से Uber चला रही हैं. इस दौरान उन्होंने 6 हजार से ज्यादा राइड पूरी की हैं. उनकी रेटिंग भी काफी अच्छी बताई जा रही है, जिससे साफ है कि यात्रियों ने उनके काम को पसंद किया है. इतने लंबे समय तक लगातार कैब चलाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए अपना सफर जारी रखा.
माहेक ने जब उनसे पूछा कि महिला ड्राइवर होने के नाते उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो चमेली ने खुलकर जवाब दिया. उन्होंने बताया कि कई बार लोगों ने ताने भी मारे. कुछ यात्रियों ने अजीब टिप्पणियां कीं, तो कुछ लोगों ने सड़क पर भी उन्हें देखकर बातें बनाईं. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हर बात दिल पर ले ली जाए, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर भरोसा रखा.
दिल्ली-NCR में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. चमेली भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं. उन्होंने बताया कि इसी वजह से वह सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही कैब चलाती हैं. इसके बाद वह काम बंद कर देती हैं. उनका मानना है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है.
हर नई शुरुआत आसान नहीं होती. चमेली ने बताया कि जब उन्होंने कैब चलाने का फैसला लिया था, तब उनके पति और परिवार के कई लोग इसके पक्ष में नहीं थे. उन्हें लगता था कि यह महिलाओं का काम नहीं है. लेकिन चमेली ने हार नहीं मानी. उन्होंने ड्राइविंग सीखी, लाइसेंस बनवाया और धीरे-धीरे अपना काम शुरू कर दिया.
समय के साथ हालात बदलते गए. जब परिवार ने देखा कि चमेली पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं, तो उनकी सोच बदल गई. आज वही परिवार उन पर गर्व करता है. चमेली बताती हैं कि वह अपने परिवार की पहली महिला हैं, जिन्होंने ड्राइविंग सीखी और लाइसेंस हासिल किया. यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है.
वीडियो के आखिर में माहेक धामेजा ने चमेली से कहा, 'दीदी, आप इंस्पिरेशन हो.' यह सुनकर चमेली मुस्कुरा देती हैं. शायद यही मुस्कान उनके सात साल के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है. वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने चमेली की हिम्मत की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा कि पुरुषों के वर्चस्व वाले काम में महिलाओं को आगे बढ़ते देखना हमेशा अच्छा लगता है. दूसरे यूजर ने लिखा कि जो महिलाएं समाज की पुरानी सोच को तोड़कर आगे बढ़ती हैं, वही असली बदलाव लाती हैं. कई लोगों ने उन्हें मेहनती, बहादुर और प्रेरणादायक बताया.
कैब चलाने के साथ-साथ चमेली सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. उनका अपना Instagram अकाउंट भी है, जहां वह अपनी जिंदगी और रोजमर्रा के अनुभव शेयर करती हैं. उनकी प्रोफाइल पर लिखा संदेश भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. उसका भाव है कि वह उन सपनों को पूरा करना चाहती हैं, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सका.
कुछ साल पहले तक टैक्सी या कैब चलाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी. लेकिन अब धीरे-धीरे तस्वीर बदल रही है. देश के कई शहरों में महिलाएं टैक्सी, बस, मेट्रो और ट्रक तक चला रही हैं. इस बदलाव ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और हुनर का कोई जेंडर नहीं होता.
चमेली हलदार की कहानी सिर्फ एक महिला Uber ड्राइवर की कहानी नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी है, जो उन्होंने खुद पर रखा. यह उस साहस की कहानी है, जिसने लोगों की बातों से ज्यादा अपने सपनों को महत्व दिया. आज वह हर दिन यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, लेकिन साथ ही उन लड़कियों को भी एक संदेश देती हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं. शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सिर्फ एक कैब ड्राइवर नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मनिर्भरता और बदलाव की मिसाल बता रहे हैं.
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