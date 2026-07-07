/दीदी, आप इंस्पिरेशन हो... दिल्ली की महिला Uber ड्राइवर बनीं मिसाल, 7 साल में पूरी कीं 6 हजार से ज्यादा राइड

वीडियो के आखिर में माहेक धामेजा ने चमेली से कहा, 'दीदी, आप इंस्पिरेशन हो.' यह सुनकर चमेली मुस्कुरा देती हैं. शायद यही मुस्कान उनके सात साल के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है. वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने चमेली की हिम्मत की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा कि पुरुषों के वर्चस्व वाले काम में महिलाओं को आगे बढ़ते देखना हमेशा अच्छा लगता है. दूसरे यूजर ने लिखा कि जो महिलाएं समाज की पुरानी सोच को तोड़कर आगे बढ़ती हैं, वही असली बदलाव लाती हैं. कई लोगों ने उन्हें मेहनती, बहादुर और प्रेरणादायक बताया.