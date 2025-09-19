YouTuber ने इंडिया के इस एयरपोर्ट को बताया 'भूतिया' तो पुलिस ने जेल में डाला, गलत खबर फैलाने पर लगी हथकड़ी!

YouTuber Arrested: दिल्ली के रहने वाले एक यूट्यूबर को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उसने गोवा के दूसरे एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मोपा) को लेकर झूठी और डर फैलाने वाली अफवाहें फैलाईं. इस यूट्यूबर का नाम अक्षय वशिष्ठ है, जो यूट्यूब पर हॉरर और पैरानॉर्मल स्टोरीज से जुड़े चैनल चलाता है.

आखिर क्या थी वह वीडियो जिसने मचाया हंगामा?

अक्षय वशिष्ठ ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था, “गोवा का हॉन्टेड एयरपोर्ट”. वीडियो में उसने दावा किया कि गोवा का नया एयरपोर्ट भूतहा है. पुलिस का कहना है कि यह वीडियो पूरी तरह झूठ और भ्रामक था, जिससे आम जनता में डर और अफरा-तफरी फैल सकती थी. गोवा पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने 15 सितंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की. इसके बाद जांच शुरू हुई और पुलिस ने अक्षय को दिल्ली के द्वारका इलाके से ढूंढ निकाला. फिर उसे गोवा लाकर मोपा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उसे बाद में जमानत मिल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग

कौन-कौन से सबूत मिले पुलिस को?

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान अक्षय से उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैमरा भी जब्त कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने झूठी जानकारी फैलाकर अपने चैनल की पॉपुलैरिटी और व्यूज बढ़ाने की कोशिश की. यह केस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353(2) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है. इन धाराओं के तहत किसी भी तरह की झूठी और भय फैलाने वाली जानकारी फैलाना गंभीर अपराध माना जाता है.

यह भी पढ़ें: पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए

सच क्या है मोपा एयरपोर्ट का?

मोपा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2022 में उद्घाटित हुआ था और 2023 से पूरी तरह ऑपरेशनल है. यह एयरपोर्ट 24 घंटे फ्लाइट्स को संभालता है और यहां किसी भी तरह की भूतहा गतिविधि की कोई सच्चाई नहीं है. पुलिस ने साफ कहा कि ऐसे दावे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए किए जाते हैं.