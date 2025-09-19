YouTuber ने इंडिया के इस एयरपोर्ट को बताया 'भूतिया' तो पुलिस ने जेल में डाला, गलत खबर फैलाने पर लगी हथकड़ी!
दिल्ली के रहने वाले एक यूट्यूबर को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उसने गोवा के दूसरे एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मोपा) को लेकर झूठी और डर फैलाने वाली अफवाहें फैलाईं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:21 AM IST
YouTuber Arrested: दिल्ली के रहने वाले एक यूट्यूबर को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उसने गोवा के दूसरे एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मोपा) को लेकर झूठी और डर फैलाने वाली अफवाहें फैलाईं. इस यूट्यूबर का नाम अक्षय वशिष्ठ है, जो यूट्यूब पर हॉरर और पैरानॉर्मल स्टोरीज से जुड़े चैनल चलाता है.

आखिर क्या थी वह वीडियो जिसने मचाया हंगामा?

अक्षय वशिष्ठ ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था, “गोवा का हॉन्टेड एयरपोर्ट”. वीडियो में उसने दावा किया कि गोवा का नया एयरपोर्ट भूतहा है. पुलिस का कहना है कि यह वीडियो पूरी तरह झूठ और भ्रामक था, जिससे आम जनता में डर और अफरा-तफरी फैल सकती थी. गोवा पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने 15 सितंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की. इसके बाद जांच शुरू हुई और पुलिस ने अक्षय को दिल्ली के द्वारका इलाके से ढूंढ निकाला. फिर उसे गोवा लाकर मोपा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उसे बाद में जमानत मिल गई.

कौन-कौन से सबूत मिले पुलिस को?

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान अक्षय से उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैमरा भी जब्त कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने झूठी जानकारी फैलाकर अपने चैनल की पॉपुलैरिटी और व्यूज बढ़ाने की कोशिश की. यह केस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353(2) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है. इन धाराओं के तहत किसी भी तरह की झूठी और भय फैलाने वाली जानकारी फैलाना गंभीर अपराध माना जाता है.

सच क्या है मोपा एयरपोर्ट का?

मोपा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2022 में उद्घाटित हुआ था और 2023 से पूरी तरह ऑपरेशनल है. यह एयरपोर्ट 24 घंटे फ्लाइट्स को संभालता है और यहां किसी भी तरह की भूतहा गतिविधि की कोई सच्चाई नहीं है. पुलिस ने साफ कहा कि ऐसे दावे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए किए जाते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

