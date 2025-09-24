खाना देने पहुंचा डिलीवरी बॉय तो सामने बैठा था भिखारी! जब पेमेंट के लिए फोन दिया, तो उड़ गए सबके होश!

Viral Video: आज के समय में ऑनलाइन खाना और सामान मंगवाना आम बात हो गई है. लोग घर बैठे ऐप्स से सब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं. लेकिन जब एक बेघर व्यक्ति भी ऐसा करने लगे, तो हैरानी होना लाजिमी है. हाल ही में लखनऊ के व्लॉगर और डिलीवरी बॉय रोहित ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो काफी वायरल हुआ. वीडियो में रोहित स्विगी के लिए खाना डिलीवर करने पहुंचे और सामने जो नजारा था, उसने सबके होश उड़ा दिए. सड़क किनारे बैठे एक भिखारी ने खुद ही खाना मंगवाया था.

रात के अंधेरे में अनोखा सामना

रोहित रात के समय डिलीवरी के लिए सड़क पर गए और ग्राहक से फोन पर लोकेशन पूछी. ग्राहक ने कहा कि वह रोड पर ही बैठा है. यह सुनकर रोहित हैरान रह गए. जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर देखा, सामने सड़क किनारे भिखारी बैठे हुए थे. भिखारी ने रोहित से कहा कि वही खाना मंगवाया है. रोहित की हैरानी और बढ़ गई जब भिखारी के पास दो मोबाइल फोन देखे. भिखारी ने पूछा, “इतना हैरान क्यों हो रहे हो, क्या मैं खाना मंगाकर नहीं खा सकता?”

Add Zee News as a Preferred Source

पेमेंट और टिप की अनोखी कहानी

भिखारी ने ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क में प्रॉब्लम आने पर कैश में भुगतान किया. रोहित ने कहा कि उनके पास चेंज नहीं है, तो भिखारी ने कहा कि बचे हुए पैसे टिप के तौर पर रख लो. इस छोटे से अनोखे मोमेंट ने वीडियो को बेहद मजेदार और हैरान करने वाला बना दिया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे वह भिखारी हो या आम ग्राहक.

वीडियो हुआ वायरल, प्रतिक्रियाएं मिलीं अलग-अलग

रोहित का यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @rohitvlogster पर शेयर किया गया और इसे अब तक 53 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने इस पर कई कमेंट्स किए. कुछ ने कहा कि वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकता है तो कुछ ने इसे देश की प्रगति के रूप में देखा. एक यूज़र ने मजाक में लिखा, “जब भाई R15 से डिलीवरी कर सकते हो, तो भिखारी ऑर्डर क्यों नहीं कर सकते.” वीडियो ने न सिर्फ मजा दिया बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी के बदलते रूप और डिजिटल इंडिया के पहलुओं को भी सामने रखा.