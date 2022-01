डिलीवरी मैन को इस वजह से किया गिरफ्तार, फिर खुद पुलिसवाले ने पहुंचाया खाने का ऑर्डर

Ajab Gajab News: संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक डिलीवरी मैन को ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उस समय वह डिलीवरी मैन कोई खाने का ऑर्डर देने जा रहा था. हालांकि पुलिस ने इसके बाद जो किया, वह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

दरअसल, जब डिलीवरी मैन खाने का ऑर्डर देने जा रहा था तो उसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर दिया. इसके बाद डकोटा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. हालांकि डिलीवरी मैन ने बताया कि वह किसी को खाने का ऑर्डर देने जा रहा है. इसके बाद डिलीवरी मैन का अधूरा काम खुद पुलिस ने किया. एक पुलिसकर्मी खाने की होम-डिलीवरी लेकर निकल पड़ा और ग्राहक तक उनका खाना पहुंचाया.

पुलिसकर्मी ने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़ते हुए व्यक्तिगत रूप से यह काम किया. क्योंकि उन्होंने ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए डिलीवरी मैन को गिरफ्तार किया था. जब पुलिसकर्मी खाना लेकर कस्टमर तक पहुंचे तो यह देखकर कस्टमर भी हैरान रह गई. उनको भरोसा नहीं हुआ कि पुलिस उनका डिलीवरी फूड लेकर आई है.

“I’m sure he’s not really liking all the publicity right now but, I mean, cops like him deserve to be recognized,” Paige Martin, sister of the now viral Sioux Falls Police officer who finished a DoorDash delivery after the driver was arrested, said. https://t.co/O3fDIprDzR pic.twitter.com/60CIeaCSoq

— KELOLAND News (@keloland) January 27, 2022