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धूप में पसीना बहाते डिलीवरी बॉय को सीधे ले गया 5-Star होटल: टेबल पर बैठाकर पिलाया मिल्कशेक; Video देख रो पड़े लोग

किसी के लिए फाइव स्टार होटल में जाकर कुछ खाना रोज की बात हो सकती है, लेकिन किसी डिलीवरी पार्टनर के लिए यह एक बिल्कुल अलग अनुभव हो सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर जैद मेहदी एक स्विगी इंस्टामार्ट डिलीवरी पार्टनर को मिल्कशेक पिलाने के लिए फाइव स्टार होटल ले जाते दिख रहे हैं. दोनों की यह छोटी सी मुलाकात इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 28, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:33 AM IST
धूप में पसीना बहाते डिलीवरी बॉय को सीधे ले गया 5-Star होटल: टेबल पर बैठाकर पिलाया मिल्कशेक; Video देख रो पड़े लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@official_zaidmehdi

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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