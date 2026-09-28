/धूप में पसीना बहाते डिलीवरी बॉय को सीधे ले गया 5-Star होटल: टेबल पर बैठाकर पिलाया मिल्कशेक; Video देख रो पड़े लोग

अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप आराम से फाइव स्टार होटल में जाकर खाना खा सकते हैं. कई लोगों के लिए यह बहुत आम बात हो सकती है. लेकिन एक मिडिल क्लास या गरीब के लिए फाइव स्टार होटल में जाना किसी सपने से कम नहीं होता है. इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जैद मेहदी नाम का कंटेंट क्रिएटर सड़क पर खड़े एक डिलीवरी पार्टनर से मिलता है और अचानक उससे पूछता है कि क्या वह उनके साथ पास के फाइव स्टार होटल में मिल्कशेक पीने चलेंगे.
डिलीवरी पार्टनर के लिए शायद यह सवाल ही थोड़ा अजीब था. क्योंकि हर रोज लोगों के घरों और ऑफिस में सामान पहुंचाने वाले इस शख्स ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन कोई ग्राहक या अनजान व्यक्ति उसे इस तरह अपने साथ होटल चलने के लिए कहेगा. थोड़ी हैरानी के बाद वह मेहदी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है.
इसके बाद मेहदी अपनी गाड़ी से डिलीवरी पार्टनर को लेकर होटल पहुंचते हैं. जैसे ही दोनों एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें रोक लेता है. ऐसे होटल में बिना किसी खास पहचान या बुकिंग के किसी डिलीवरी पार्टनर का अंदर जाना सिक्योरिटी के लिए सामान्य बात नहीं थी. मेहदी बिना किसी झिझक के सिक्योरिटी को बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह उनके अंकल जैसे हैं. सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी बात समझते हुए दोनों को अंदर जाने देता है. वीडियो का यही छोटा सा पल सोशल मीडिया यूजर्स को खास तौर पर पसंद आ रहा है. मेहदी ने उस शख्स का परिचय उसके काम से नहीं, बल्कि अपनेपन के रिश्ते से कराया.
होटल के अंदर पहुंचने के बाद डिलीवरी पार्टनर के चेहरे पर अलग ही उत्सुकता नजर आती है. वह बड़े और शानदार इंटीरियर को देखते हैं. आसपास की सजावट, रोशनी और होटल का माहौल उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी से काफी अलग दिखाई देता है. मेहदी उनके साथ बैठते हैं और दोनों मिलकर मिल्कशेक ऑर्डर करते हैं. इस दौरान डिलीवरी पार्टनर के लिए यह सिर्फ एक ड्रिंक पीने का मौका नहीं था. किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताना, जिसने उसे बिना किसी मतलब के अपने साथ बुलाया था, शायद इस पूरे अनुभव को और खास बना रहा था.
मिल्कशेक आने से पहले दोनों के बीच बातचीत भी होती है. इसी दौरान मेहदी को पता चलता है कि डिलीवरी पार्टनर की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं रही. बातचीत में सामने आता है कि कुछ समय पहले वह एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार हुए थे. उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद वह लंबे समय तक बिस्तर पर रहे और उनके लिए दोबारा काम पर लौटना आसान नहीं था. इलाज और रिकवरी के लंबे दौर के बाद उन्होंने फिर काम शुरू किया. आज वह डिलीवरी का काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी यह बात सुनकर मेहदी का अंदाज भी थोड़ा भावुक नजर आता है.
जिंदगी की मुश्किलों की बात के बाद माहौल ज्यादा गंभीर नहीं रहता. कुछ ही देर में दोनों के सामने मिल्कशेक पहुंचता है. डिलीवरी पार्टनर जैसे ही उसे पीते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. वह इस छोटे से ट्रीट को एन्जॉय करते दिखाई देते हैं. मेहदी भी उनके साथ बैठकर इस पल को हल्का-फुल्का बनाते हैं. देखने में यह बस एक मिल्कशेक है, लेकिन वीडियो देखने वाले लोगों के लिए इसकी अहमियत इसी में है कि यह एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया गया, जो हर दिन दूसरों तक उनकी पसंद की चीजें पहुंचाता है.
वीडियो के अंत में मेहदी डिलीवरी पार्टनर से मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, 'अंकल, आज खूब मजा आया ना?' वह जवाब देते हैं, 'हां.' इसके बाद मेहदी उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि वह उनके साथ आए. इस पूरे वीडियो में किसी महंगे गिफ्ट या कोई खास बात की चर्चा नहीं है. इसमें बस एक शख्स ने दूसरे शख्स को कुछ देर के लिए अपनी रोज की जिंदगी से बाहर निकलकर एक अलग अनुभव लेने का मौका दिया.
वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होने के बाद तेजी से लोगों का ध्यान खींचने लगा. हजारों लोगों ने इसे देखा और कमेंट करके मेहदी के इस जेस्चर की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि मेहदी डिलीवरी पार्टनर को फाइव स्टार होटल अपनी दौलत दिखाने के लिए नहीं ले गए, बल्कि यह दिखाने के लिए ले गए कि दूसरों की सेवा करने वाले हाथ भी सम्मान के साथ सेवा पाने के हकदार हैं. एक अन्य यूजर ने होटल के गेट पर मेहदी के 'वह मेरे अंकल हैं' कहने वाले पल को बेहद खूबसूरत बताया. किसी ने लिखा कि डिलीवरी पार्टनर जब इस दिन को याद करेंगे, तो उन्हें कितना अच्छा महसूस होगा. एक और यूजर ने मेहदी को 'बेहतरीन इंसान' बताया.
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