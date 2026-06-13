Delta Airlines Bee Swarm: फ्लाइट लेट होने की कई वजहें आपने सुनी होंगी, जैसे खराब मौसम, तकनीकी खराबी या फिर किसी वीआईपी का लेट आना. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हजारों मधुमक्खियों की वजह से एक बड़ा पैसेंजर विमान रनवे पर ही खड़ा रह गया? ऐसा ही एक बेहद अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है मैक्सिको के कानकुन एयरपोर्ट से, जहां डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि उसके पंख पर मधुमक्खियों ने कब्जा कर लिया था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है.
यह अनोखी घटना डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ तब हुई, जब बोइंग 737 विमान कानकुन से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था. ग्राउंड क्रू ने अचानक देखा कि प्लेन के एक विंग पर हजारों मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड जमा हो गया है. देखते ही देखते पूरा पंख काले और पीले रंग की मधुमक्खियों से ढक गया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान को तुरंत रोक दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए.
ग्राउंड स्टाफ ने पहले तो मधुमक्खियों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन झुंड इतना बड़ा था कि बात नहीं बनी. इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. जब फ्लाइट को टेकऑफ की क्लीयरेंस मिली, तो पायलट ने विमान को रनवे पर दौड़ा दिया. जैसे ही बोइंग 737 ने हवा में रफ्तार पकड़ी, हवा के तेज दबाव के कारण वो सारा झुंड पल भर में गायब हो गया और विमान ने सुरक्षित उड़ान भरी.
भले ही एयरलाइंस के लिए यह समस्या सुलझ गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद लोग काफी भावुक और परेशान नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मधुमक्खियां ऐसा तभी करती हैं जब उनकी रानी (Queen Bee) वहां मौजूद हो, उनका पूरा जीवन अपनी रानी की रक्षा के लिए होता है, यह वीडियो देखकर बहुत दुख हो रहा है." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "बेचारी मधुमक्खियां, उम्मीद है कि वे ठीक होंगी."
इंटरनेट पर एक एक्सपर्ट यूजर ने इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह को समझाया है. उन्होंने बताया कि जब मधुमक्खियों का छत्ता बहुत बड़ा हो जाता है, तो वे एक नए घर की तलाश में निकलती हैं, जिसे 'स्वार्मिंग' कहा जाता है. सफर के दौरान जब वे बहुत ज्यादा थक जाती हैं या गर्मी से बेहाल हो जाती हैं, तो आराम करने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर बैठ जाती हैं. इस मामले में भी शायद रानी मधुमक्खी थककर प्लेन के विंग पर बैठ गई थी और बाकी की हजारों मधुमक्खियां उसकी रक्षा के लिए उसके चारों तरफ जमा हो गईं.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस घटना में रानी मधुमक्खी की मौत विमान के उड़ने की वजह से हो गई है, तो इसका मतलब है कि वह पूरी कॉलोनी (मधुमक्खियों का खानदान) अब खत्म हो चुकी है. बिना रानी के नई मधुमक्खियां पैदा नहीं हो सकतीं. यूजर्स का कहना है कि अगर एयरलाइंस चाहती तो किसी बी-रिमूवल एक्सपर्ट को बुलाकर उन्हें सुरक्षित बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट अपनाकर हजारों बेजुबान जीवों को मौत के मुंह में धकेल दिया.