आसमान मची अफरा-तफरी... डेल्टा फ्लाइट के इंजन से निकलने लगीं आग की चिंगारियां, यात्रियों की थमी सांसें, देखें खौफनाक वीडियो

ब्राजील से अटलांटा जा रही डेल्टा एयर लाइन्स की फ्लाइट DL 104 को रविवार शाम, 30 मार्च को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. यह फ्लाइट साओ पाउलो से रवाना हुई थी और हर्ट्सफील्ड-जैकसन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी. टेक-ऑफ के तुरंत बाद बाएं इंजन में तकनीकी समस्या के कारण क्रू ने फ्लाइट को वापस लौटाने का निर्णय लिया.

क्यों हुआ इंजन में आग?

एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें टेक-ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट के इंजन से आग निकलते दिख रही थी. यह दृश्य इस गंभीर स्थिति को उजागर करता है. फिलहाल, आग लगने का सही कारण पता नहीं चला है और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने इस मामले में दक्षिण अमेरिकी अधिकारियों पर निर्णय टाल दिया है.

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कितने यात्री और क्रू मेंबर थे?

फ्लाइट में कुल 272 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान सुरक्षित तरीके से उतरा. सभी यात्रियों को बस के जरिए टर्मिनल तक पहुंचाया गया. सौभाग्य से किसी को भी चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं.

A passenger aboard Delta flight DL104 recorded the moment the left engine failed, emitting flames immediately after takeoff at Sao Paulo Airport. The aircraft, heading to Atlanta, diverted back to GRU, landing safely. https://t.co/AFQF0NaKGz pic.twitter.com/YWMGmr6Wwo — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 30, 2026

विमान के बाएं इंजन में खराबी आने और आग लगने का असली कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कहा है कि वह इस मामले में दक्षिण अमेरिकी अधिकारियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. इंजन में खराबी किसी पक्षी के टकराने से हुई या कोई आंतरिक मैकेनिकल फेलियर था, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा. फिलहाल विशेषज्ञों की टीम विमान के मलबे और डेटा की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

क्या डेल्टा एयरलाइंस ने यात्रियों से मांगी है माफी?

हादसे के बाद डेल्टा एयरलाइंस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है. एयरलाइन ने कहा कि उनकी टीम यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही है. कंपनी ने दोहराया कि उनके लिए यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोपरि है. भले ही यात्रियों के यात्रा प्लान में व्यवधान आया, लेकिन एयरलाइन ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे. अब कंपनी यात्रियों को री-अकोमोडेट करने और उन्हें अटलांटा पहुँचाने की प्रक्रिया में जुटी है.