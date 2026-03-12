जब 28 लाख में फिक्स हुई बात तो जॉइनिंग से पहले क्यों मांगने लगा 36 लाख का पैकेज? वायरल हुआ CEO का पोस्ट

Viral News: डेटिंग ऐप कंपनी (Knot Dating) के सीईओ जसवीर सिंह की पोस्ट के बाद सैलरी नेगोशिएशन को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कंपनी के CEO उस समय नाराज हुए जब एक टेक कर्मचारी ने कंपनी जॉइन करने से सिर्फ 2 दिन पहले सैलरी 28 लाख से 36 लाख करने की डिमांड कर दी. चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इस कर्मचारी ने ऐसा क्यों किया?

कंपनी के सीईओ जसवीर सिंह ने इस मामले को लेकर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है. वायरल पोस्ट के मुताबिक, कर्मचारी की सैलरी पहले करीब 21 लाख रुपये प्रति वर्ष(LPA) थी. इसके बाद कंपनी की तरफ से उसे 28 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया गया. इस ऑफर के अनुसार उसकी सैलरी में करीब 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कर्मचारी ने इस ऑफर को स्वीकार किया और जॉइनिंग के लिए 'हां' कर दी. इसके बाद टेक कर्मचारी ने जॉइनिंग डे से 2 दिन पहले ही 28 लाख से 36 लाख सैलरी करने की बात कह दी. चलिए जानते हैं इस कर्मचारी ने ऐसा क्यों किया?

किस बात पर नाराज हुए सीईओ?

दरअसल, जॉइनिंग से 2 दिन पहले कर्मचारी ने मेल भेज कंपनी को जानकारी दी कि उसे किसी और कंपनी से 32 लाख रुपये का ऑफर मिल चुका है और अब वह इस कंपनी से 36 लाख रुपये का पैकेज चाहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: संपत्ति के लालच में मामा ने की मृत मां से शादी! बेटी ने खोला ऐसा राज, सुनकर नहीं होगा कानों पर यकीन

'ऑफर की तलाश थी तो...'

इस पूरे मामले पर सीईओ नाराज नजर आए और उनका कहना है कि कंपनी ने इस उम्मीदवार के चक्कर में इंटरव्यू रोक दिए थे और उसके नोटिस पीरियड खत्म होने का भी इंतजार किया. इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर बेहतर ऑफर की तलाश थी तो पहले ही बता देना चाहिए था. कंपनी के सीईओ का कहना है कि ये फैसला ऑफर स्वीकार करने से पहले होना चाहिए.

वायरल हुआ पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटाफॉर्म एक्स पर @jasveer10 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. जैसे ही ये पोस्ट ​वायरल हुआ कर्मचारी के इस व्यवहार को लेकर बहस शुरू हो गई. मात्र 24 घंटे के भीतर ही इस पोस्ट पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

Interviewed a backend developer. Guy was at 21 LPA. We offered 28 LPA, roughly a 33 percent hike. He agreed and confirmed joining. Yesterday he emailed saying he got a 32 LPA offer elsewhere and now wants 36 LPA from us. Nonsense. Why agree in the first place. If you are… pic.twitter.com/3X4DqhiJyr — Jasveer Singh (@jasveer10) March 11, 2026

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

किसी ने आईटी सेक्टर में इसे नॉर्मल बताया तो किसी ने इसके पीछे 90 दिन का लंबा नोटिस पीरियड बताया. उन यूजर्स का कहना है कि लंबे नोटिस पीरियड के दौरान उम्मीदवार नए ऑफर की तलाश में रहते हैं. इसके अलावा कई यूजर्स ने सीईओ की बात से सहमति जताई और कहा कि ऑफर स्वीकार करने के बाद जॉइनिंग से ठीक पहले सैलरी बढ़ाकर मांगना सही नहीं है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.