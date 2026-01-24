दुनिया के इस देश में खाया जाता है सबसे ज्यादा पनीर: एक इंसान सालभर में खाता है इतने किलो; आंकड़े देख घूम जाएगा माथा

Countries Who Eat the Most Cheese: अगर देश की बात कर तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा पनीर खाया जाता है. लेकिन जब दुनिया की बात आता है तो नमार्क सबसे ज्यादा पनीर खाने वाला देश है. जहां ठंडे मौसम और हाई प्रोटीन डाइट के कारण चीज रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है.
भारत में अगर मिडिल क्लास की सबसे फेवरेट सब्ज़ी पूछी जाए, तो जवाब होगा, कोई छोटा फंक्शन हो, मेहमान आए हों या हॉस्टल का स्पेशल दिन पनीर जरूर बनता है. वहीं स्टूडेंट्स की दुनिया में पिज्जा, पास्ता और बर्गर का मतलब सीधा-सीधा चीज होता है. आज चीज सिर्फ विदेशी फूड तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय किचन का भी अहम हिस्सा बन चुका है. मजेदार बात ये है कि भारत में सबसे ज्यादा पनीर खाने वाले राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हैं. यानी वडापाव से लेकर ढोकला तक, हर जगह अब चीज़ का तड़का लग रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीज कौन सा देश खाता है?
दुनिया के सबसे बड़े चीज़ खाने वाले देश
दुनिया में सबसे ज्यादा चीज़ खाने वाला देश है डेनमार्क, जहां एक व्यक्ति साल में औसतन 28.1 किलो चीज़ खाता है. इसके बाद आइसलैंड और फिनलैंड आते हैं, जहां प्रति व्यक्ति खपत लगभग 27 किलो के आसपास है. फ्रांस भी पीछे नहीं है, जहां लोग करीब 27.2 किलो चीज़ सालाना खाते हैं. फ्रांस में डेयरी फार्मिंग काफी मजबूत है और वहां की चीज़ दुनियाभर में मशहूर है. पांचवें नंबर पर है साइप्रस, जहां प्रति व्यक्ति 26.7 किलो चीज़ खपत होती है. ये आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के देशों में चीज़ रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा है.
जर्मनी से अमेरिका तक, कहां कितना चलता है चीज
डेनमार्क और फ्रांस के अलावा जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में भी चीज़ काफी लोकप्रिय है. जर्मनी में प्रति व्यक्ति करीब 24.7 किलो, स्विट्जरलैंड में 22.2 किलो और नीदरलैंड्स में 21.6 किलो चीज़ खाई जाती है. इटली और ऑस्ट्रिया में भी चीज़ की खपत 21 किलो के आसपास है. अमेरिका में औसतन प्रति व्यक्ति 16.8 किलो चीज़ खाई जाती है, जिसमें विस्कॉन्सिन राज्य सबसे आगे है, उसके बाद कैलिफोर्निया और इडाहो आते हैं. इन देशों में चीज़ न सिर्फ खाने के साथ बल्कि स्नैक्स और फास्ट फूड में भी खूब इस्तेमाल होती है.
ठंडे देशों में ज्यादा क्यों खाई जाती है पनीर?
एक मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा चीज़ वही देश खाते हैं, जहां मौसम ठंडा रहता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है स्टोरेज और एनर्जी. ठंडे इलाकों में चीज़ लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और खराब नहीं होती. साथ ही चीज़ में प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है, जो ठंड में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. यही कारण है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे ठंडे क्षेत्रों में चीज़ बेहद लोकप्रिय है. इन आंकड़ों को दुनिया की कई संस्थाएं जैसे वैश्विक डेयरी सेक्टर, कृषि विभाग और खाद्य संगठन इकट्ठा करती हैं, जो यह दिखाते हैं कि चीज़ अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फूड ट्रेंड बन चुका है.