Fano Kite Festival 2026: जब हम पतंग उड़ाने की बात करते हैं तो अक्सर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं. मैदान, छत और खुला आसमान, लेकिन डेनमार्क में हुए एक खास पतंग महोत्सव ने पतंग उड़ाने के इस अनुभव को बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा दिया है. यहां आसमान में सिर्फ साधारण पतंगें नहीं, बल्कि बड़े साइज के ड्रैगन, समुद्री जीव और कई तरह की कल्पनाओं से भरे किरदार उड़ते नजर आए.
डेनमार्क के फैनो आइलैंड पर आयोजित फैनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में समुद्र किनारे हजारों लोग पतंग उड़ाते दिखाई दे रहे हैं. वहीं ऊपर आसमान में उड़ती बड़ी-बड़ी पतंगें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. यहां 26 देशों के हजारों लोग अपनी अनोखी पतंगों के साथ हिस्सा लेने पहुंचे थे.
हर साल जून महीने में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में दुनियाभर से पतंग उड़ाने वाले लोग पहुंचते हैं. इस साल यह आयोजन 19 जून से 22 जून तक चला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार करीब 25 हजार पतंगों ने डेनमार्क के आसमान को अपने रंगों से भर दिया. इन पतंगों में कुछ इतनी बड़ी थीं कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सचमुच कोई विशाल जीव तैर रहा हो. किसी पतंग का आकार ड्रैगन जैसा था तो कोई व्हेल और ऑक्टोपस की तरह दिखाई दे रही थी. इसके अलावा एस्ट्रोनॉट, कार्टून कैरेक्टर और कई तरह के क्रिएटिव डिजाइन वाली पतंगों ने इस फेस्टिवल को और खास बना दिया.
फैनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सिर्फ लोकल स्तर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों के लोगों को जोड़ने वाला एक बड़ा आयोजन बन चुका है. इस फेस्टिवल में हर साल करीब 5 हजार पतंग उड़ाने वाले लोग हिस्सा लेते हैं. इनमें सामान्य शौक रखने वाले लोगों से लेकर प्रोफेशनल पतंग डिजाइनर तक शामिल होते हैं. इस बार भी 26 देशों से लोग डेनमार्क के फैनो आइलैंड पहुंचे. कोई अपनी बनाई हुई खास पतंग लेकर आया तो कोई अपनी उड़ाने की कला दिखाने के लिए पहुंचा था.
Kite enthusiasts from 26 countries gathered on the Danish island of Fano to take part in an annual kite festival pic.twitter.com/vps7hLPl5H
— Reuters (@Reuters) June 22, 2026
फैनो आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहां समुद्र किनारे खुले इलाके में पतंग उड़ाने के लिए शानदार जगह मिलती है. तेज हवा और खुला आसमान इन विशाल पतंगों को उड़ाने के लिए बिल्कुल सही माहौल तैयार करता है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बीच के पास खड़े होकर अलग-अलग तरह की पतंगों को हवा में उड़ाते दिख रहे हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इस नजारे का आनंद लेते नजर आए. कई लोगों ने कहा कि यह नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, जहां आसमान में अलग-अलग जीव उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों.
फेस्टिवल के वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स भी इस अनोखे आयोजन की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि छोटे-छोटे सांस्कृतिक आयोजन भी पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि 26 देशों के लोग सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए एक छोटे से डेनिश आइलैंड पर पहुंचे, यह दिखाता है कि दुनिया में अलग-अलग संस्कृतियों और शौक को लेकर कितना उत्साह है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि फैनो जैसे छोटे आइलैंड ने साबित कर दिया कि बड़े आयोजन सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं होते.
पतंग उड़ाना दुनिया की कई संस्कृतियों में खुशी और उत्सव का प्रतीक माना जाता है. अलग-अलग देशों में पतंगों के डिजाइन और उड़ाने के तरीके भले अलग हों, लेकिन उनका मकसद लोगों को जोड़ना ही होता है. फैनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है. यहां लोग सिर्फ पतंग उड़ाने नहीं आते, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, संस्कृति और कला को दुनिया के सामने रखते हैं.