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आसमान में तैरते दिखे ड्रैगन, व्हेल और ऑक्टोपस! डेनमार्क काइट फेस्टिवल में दिखा ऐसा नजारा, लोग रह गए हैरान

Fano Kite Festival 2026: डेनमार्क के फैनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में इस बार आसमान किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाई दिया. आसमान में बड़ा ड्रैगन, रंग-बिरंगी व्हेल, बड़े-बड़े ऑक्टोपस, एस्ट्रोनॉट और अलग-अलग किरदारों वाली करीब 25 हजार पतंगों ने आसमान को ढक लिया. जून में होने वाला यह खास महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े पतंग उत्सवों में से एक माना जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:57 PM IST
आसमान में तैरते दिखे ड्रैगन, व्हेल और ऑक्टोपस! डेनमार्क काइट फेस्टिवल में दिखा ऐसा नजारा, लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: X/@Reuters

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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