हर साल जून महीने में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में दुनियाभर से पतंग उड़ाने वाले लोग पहुंचते हैं. इस साल यह आयोजन 19 जून से 22 जून तक चला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार करीब 25 हजार पतंगों ने डेनमार्क के आसमान को अपने रंगों से भर दिया. इन पतंगों में कुछ इतनी बड़ी थीं कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सचमुच कोई विशाल जीव तैर रहा हो. किसी पतंग का आकार ड्रैगन जैसा था तो कोई व्हेल और ऑक्टोपस की तरह दिखाई दे रही थी. इसके अलावा एस्ट्रोनॉट, कार्टून कैरेक्टर और कई तरह के क्रिएटिव डिजाइन वाली पतंगों ने इस फेस्टिवल को और खास बना दिया.