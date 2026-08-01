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विदेशी महिला ने पहली बार किया भारत की स्लीपर ट्रेन में सफर! अनुभव शेयर कर बताया कैसा लगा माहौल, वायरल हुआ Video

डेनमार्क की डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एमा होल्म ने भारत में अपनी पहली स्लीपर ट्रेन यात्रा का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है. टिकट वेटिंग लिस्ट, भीड़भाड़, एक सीट पर कई लोगों का सफर और ट्रेन में चाय-खाने की आवाजों के बीच उन्होंने इस सफर को मुश्किल लेकिन यादगार बताया. एमा ने कहा कि भारत की ट्रेन यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि लोगों, संस्कृति और जिंदगी को करीब से देखने का अनोखा अनुभव है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 01, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:58 AM IST
विदेशी महिला ने पहली बार किया भारत की स्लीपर ट्रेन में सफर! अनुभव शेयर कर बताया कैसा लगा माहौल, वायरल हुआ Video
Image Credit: Image credit: instagram/@emmaaxholm

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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