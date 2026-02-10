Advertisement
ना ट्रॉफी, ना कैश... क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड में मिला 'शुद्ध देसी मुर्गा', देखकर सब रह गए दंग!

देवरिया के एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को ट्रॉफी या नकद इनाम की जगह ज़िंदा शुद्ध देसी मुर्गा दिया गया. अनोखा इनाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे देसी क्रिकेट का मजेदार अंदाज़ बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:01 PM IST
क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम आते ही दिमाग में ट्रॉफी, चमचमाते मेडल या नकद इनाम की तस्वीर दिमाग में बनती है. खिलाड़ी भी पूरे जोश के साथ इसी उम्मीद में मैदान में उतरते हैं. लेकिन इस बार एक क्रिकेट मैच ने इनाम की परंपरा ही बदल दी. मैदान में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को जब ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया, तो उसे न तो ट्रॉफी दी गई और न ही पैसे. इसके बजाय आयोजकों ने ऐसा इनाम दिया कि दर्शक और खिलाड़ी दोनों हैरान रह गए. पुरस्कार के तौर पर मंच पर लाया गया एक ज़िंदा शुद्ध देसी मुर्गा. यह नजारा देखते ही मैदान में हंसी, तालियों और हैरानी का माहौल बन गया.

क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ अनोखा ऐलान

दरअसल, यह दिलचस्प मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट का है. टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया और मुकाबले पूरे उत्साह के साथ खेले गए. दर्शकों की भी अच्छी-खासी भीड़ मैदान में मौजूद रही. मैच के दौरान खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब पुरस्कार वितरण का समय आया. आयोजकों ने मैन ऑफ द मैच का नाम घोषित किया और सभी को लगा कि अब ट्रॉफी या कैश इनाम दिया जाएगा. मगर मंच पर कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला.

मैन ऑफ द मैच को मिला जिंदा देसी मुर्गा

जब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को बुलाया गया, तो उसके हाथ में इनाम के तौर पर एक ज़िंदा शुद्ध देसी मुर्गा थमा दिया गया. मुर्गा भी बिल्कुल तंदुरुस्त और फुर्तीला दिख रहा था. यह दृश्य देखते ही खिलाड़ी खुद भी मुस्कुरा उठा और दर्शकों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई. कुछ लोग मोबाइल निकालकर इस पल को रिकॉर्ड करने लगे, तो कुछ इसे देसी अंदाज़ में क्रिकेट को सम्मान देने का तरीका बता रहे थे. आयोजकों का कहना था कि देसी खेल और देसी इनाम, दोनों का मेल इस टूर्नामेंट को खास बनाता है.

 

सोशल मीडिया पर भी छाया देसी इनाम

इस अनोखे इनाम की चर्चा मैदान तक ही सीमित नहीं रही. थोड़ी ही देर में इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट करने लगे. किसी ने लिखा कि “अब क्रिकेट में भी देसी स्टाइल लौट आया है,” तो किसी ने कहा कि “कैश से बेहतर है शुद्ध देसी मुर्गा.” कई लोगों ने इसे ग्रामीण खेल संस्कृति से जुड़ा मजेदार और अनोखा प्रयोग बताया. कुल मिलाकर, देवरिया का यह क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अनोखे इनाम की वजह से लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बन गया.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Viral News

Trending news

