/भारत के इस हिस्से से कभी पाकिस्तान जाती थीं ट्रेनें, आज खत्म हो जाती हैं पटरियां! 100 साल पुराना यह रेलवे स्टेशन अब बन गया जंगल

देश में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं, जिनका इतिहास सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं है. कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं, जिनकी दीवारें और पटरियां बीते दौर की ऐसी कहानियां समेटे हुए हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं. पंजाब का डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन भी उन्हीं जगहों में शामिल है.
यहां आने वाले ज्यादातर लोग सबसे पहले उस जगह को देखने जाते हैं, जहां रेल की पटरी अचानक खत्म हो जाती है. पहली नजर में यह किसी अधूरे रेलवे प्रोजेक्ट जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी हुई है. कभी भीड़-भाड़ से गुलजार रहने वाला यह स्टेशन आज लोगों की यादों और भावनाओं का अहम हिस्सा बन चुका है.
आज भले ही यह रेलवे लाइन आगे नहीं जाती, लेकिन एक समय ऐसा था, जब डेरा बाबा नानक से ट्रेनें सीधे पाकिस्तान के कई शहरों तक पहुंचती थीं. उस दौर में दोनों तरफ रहने वाले लोग इसी रास्ते से रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, व्यापार करते थे और रोजमर्रा की यात्रा भी इसी लाइन से होती थी. यह रेलवे लाइन सिर्फ दो शहरों को नहीं, बल्कि हजारों परिवारों और करोड़ों यादों को जोड़ने का काम करती थी. स्टेशन पर दिनभर यात्रियों की भीड़ रहती थी और ट्रेनों की आवाजाही कभी नहीं रुकती थी.
फिर आया साल 1947. भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी. नई सीमाएं खिंच गईं और दोनों देशों के बीच रेल संपर्क भी बंद हो गया. डेरा बाबा नानक से आगे जाने वाली रेलवे लाइन को यहीं रोक दिया गया. जो पटरी कभी पाकिस्तान तक जाती थी, वह अब भारत की सीमा से पहले ही खत्म हो जाती है. आज भी स्टेशन के उस हिस्से में जाकर ऐसा लगता है, जैसे समय अचानक थम गया हो. आगे झाड़ियां हैं, पुरानी पटरी है और एक ऐसा सन्नाटा है, जो बंटवारे की दर्दनाक कहानी बयां करता है.
करीब 100 साल पुराना यह स्टेशन आज भी अपनी पुरानी बनावट के साथ खड़ा है. ब्रिटिश दौर में बने इस स्टेशन की इमारत लोगों को उस समय की याद दिलाती है, जब यहां यात्रियों की भारी भीड़ हुआ करती थी. रेलवे लाइन का अंतिम हिस्सा आज भी मौजूद है, लेकिन अब वहां कोई ट्रेन नहीं पहुंचती. पटरियों के आसपास उगी झाड़ियां और वीरान माहौल इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देते हैं. कई पर्यटक सिर्फ इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
डेरा बाबा नानक का धार्मिक महत्व भी काफी बड़ा है. यह स्थान गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है. हालांकि, रेलवे स्टेशन पर पहले जैसी रौनक नहीं लौटी, लेकिन आसपास का इलाका पहले से ज्यादा सक्रिय जरूर हुआ है. इतिहास में रुचि रखने वाले लोग भी इस स्टेशन को देखने आते हैं, क्योंकि यहां उन्हें विभाजन से जुड़ा एक जीवंत अध्याय देखने को मिलता है.
स्टेशन के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय यहां दिनभर ट्रेनों का आना-जाना लगा रहता था. प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरे रहते थे और बाजारों में भी खूब चहल-पहल दिखाई देती थी. बंटवारे के बाद सब कुछ बदल गया. कई परिवार बिछड़ गए और रेलवे लाइन भी दो देशों की सीमा में बंट गई. आज भी कुछ बुजुर्ग उस दौर को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं. उनके लिए यह स्टेशन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बीते समय की याद है.
इस स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि जहां रेल की पटरी खत्म होती है, वहां से पाकिस्तान की सीमा ज्यादा दूर नहीं है. बताया जाता है कि यह जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 600 मीटर पहले है. इसका मतलब यह है कि कभी जो ट्रेन इसी पटरी से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचती थी, आज वह सफर इतिहास बन चुका है.
डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन आज भी यह याद दिलाता है कि समय बदल जाता है, सीमाएं बदल जाती हैं, लेकिन इतिहास कभी मिटता नहीं. यहां खत्म होती रेल की पटरी सिर्फ लोहे की लाइन नहीं, बल्कि उस दौर की आखिरी निशानी है, जब दोनों देशों के बीच आवाजाही सामान्य थी. अगर आप इतिहास, रेलवे विरासत और भारत-पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी जगहों को करीब से देखना चाहते हैं, तो डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है, जहां हर पटरी और हर दीवार अपने भीतर एक अनकही कहानी समेटे हुए है.