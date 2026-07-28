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भारत के इस हिस्से से कभी पाकिस्तान जाती थीं ट्रेनें, आज खत्म हो जाती हैं पटरियां! 100 साल पुराना यह रेलवे स्टेशन अब बन गया जंगल

पंजाब के गुरदासपुर जिले में मौजूद डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि भारत के बंटवारे का एक खामोश गवाह भी है. करीब एक सदी पुराने इस स्टेशन की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां एक जगह पहुंचते ही रेल की पटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं. कभी यही लाइन पाकिस्तान तक जाती थी और दोनों देशों के लोगों को जोड़ती थी, लेकिन 1947 के विभाजन के बाद सब कुछ बदल गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:26 AM IST
भारत के इस हिस्से से कभी पाकिस्तान जाती थीं ट्रेनें, आज खत्म हो जाती हैं पटरियां! 100 साल पुराना यह रेलवे स्टेशन अब बन गया जंगल
Image Credit: Image credit: instagram/@travelwithbonniee

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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