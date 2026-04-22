भाभी के 'कातिलाना' ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाया गदर, हरियाणवी बीट्स पर डांस देख पब्लिक हुई दीवानी

Haryanvi Dance Video: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन डांस के वीडियो धूम मचाते रहते हैं, लेकिन जो बात 'देसी' अंदाज में होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. जैसे ही डीजे पर हरियाणवी धुन बजी, पल्लू ओढ़े एक भाभी ने डांस फ्लोर पर ऐसी एंट्री मारी कि वहां मौजूद हर शख्स बस देखता ही रह गया. उनका यह कॉन्फिडेंस और बेमिसाल अदाएं अब हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

पल्लू और चूड़ियों के साथ गजब का कॉन्फिडेंस

अक्सर देखा जाता है कि लोग मॉडर्न कपड़ों में डांस करना पसंद करते हैं, लेकिन इस वीडियो में भाभी ने सादगी और परंपरा को अपना हथियार बनाया है. सिर पर करीने से रखा पल्लू, हाथों में खनकती चूड़ियां और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए भाभी ने जब पहला स्टेप लिया, तभी साफ हो गया था कि आज महफिल उन्हीं के नाम होने वाली है. उनकी सादगी में जो चमक थी, उसने प्रोफेशनल डांसरों को भी पीछे छोड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Video: लंदन में 100 रुपये लेकर निकली महिला, देखिए मार्केट में क्या-क्या खरीद पाई?

हरियाणवी बीट्स पर कातिलाना ठुमके

हरियाणवी म्यूजिक अपनी खास बीट्स के लिए जाना जाता है और भाभी ने उन बीट्स को बखूबी पकड़ा है. जैसे-जैसे गाने की रफ्तार बढ़ी, भाभी के ठुमकों की एनर्जी भी दोगुनी होती गई. उनके हर मूवमेंट में एक अलग ही लेवल का उत्साह नजर आ रहा था. जिस तरह से उन्होंने कमर मटकाकर अपनी अदाएं दिखाईं, उसने वहां मौजूद भीड़ में जोश भर दिया. आसपास खड़ी अन्य महिलाएं भी खुद को रोक नहीं पाईं और उनके साथ झूमने लगीं.

एक्सप्रेशंस ने जीता सबका दिल

डांस केवल हाथ-पैर चलाने का नाम नहीं है, बल्कि चेहरे के हाव-भाव यानी एक्सप्रेशंस भी बहुत मायने रखते हैं. इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भाभी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे, उन्होंने सबका दिल जीत लिया. कैमरे का फोकस बार-बार उन्हीं पर जा रहा था क्योंकि उनकी हर मुस्कुराहट और हर इशारे में एक जादू था. वहां मौजूद लोग अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहे थे और बार-बार उनके स्टेप्स की तारीफ कर रहे थे.

IIT में फेल, 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी, फिर भी Microsoft ने दिया इतने का पैकेज

इंटरनेट पर 'लाइमलाइट' की क्वीन बनीं भाभी

आजकल हर कोई वायरल होना चाहता है, लेकिन जो टैलेंट दिल से निकलता है वही असली पहचान दिलाता है. भाभी का यह डांस वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और इसे 'असली देसी टैलेंट' बता रहे हैं. बिना किसी खास तैयारी या दिखावे के, उन्होंने अपनी नेचुरल एनर्जी से पूरी महफिल लूट ली है. वीडियो के अंत तक आते-आते सारी लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ भाभी के नाम रही.

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई उन्हें 'पल्लू वाली रॉकस्टार' कह रहा है तो कोई उनके डांस स्टेप्स को कॉपी करने की बात कर रहा है. यूजर्स का कहना है कि डांस वही है जो आपको अंदर से खुश कर दे और भाभी के चेहरे की खुशी यह साफ बयां कर रही है कि उन्हें डांस का कितना शौक है.