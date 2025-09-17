वाइफ कर रही थी AC वाली गाड़ी की डिमांड, इस शख्स ने किया ऐसा काम कि देखती रह गई पत्नी

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई क्रिएटिव वीडियो वायरल होते हैं. कुछ लोग देसी जुगाड़ से साइकिल को बाइक बना देते हैं. कभी कोई ऑमलेट पर मोनालिसा की आकृति बना देता है. अब एक और क्रिएटिव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने अपनी बाइक पर ही एसी लगवा लिया.

कैसे काम करता है ये एसी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाइक वाला लोगों को बता रहा है कि उसने बाइक में एसी क्यों लगवाया. जिस बाइक पर ये शख्स बैठा है उस पर एक छतरी की तरह ड्राइवर के सिर पर एक प्लेट लगी है. जिससे बाइक चला रहे शख्स धूप से बच सके. जब कोई शख्स इसके बारे में पूछता है तो ये बताता है कि ये फॉगर है. बाइक के हैंडल के दोनों ओर से एक-एक पाइप निकलता है और ऊपर जाकर दोनों एक हो जाते हैं. इसमें से पानी की बौछार के साथ ठंडी हवा आती है. जिससे बाइक पर सवाल लोगों को धूप में राहत मिलती रहती है. इसी के साथ धूप को रोकने के लिए छतरी भी बनी हुई है.

क्यों लगवाया बाइक में एसी?

बाइक वाले ने बताया कि उसकी वाइफ एसी गाड़ी मांग रही थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था. तो उसने बाइक में ही ऐसी लगवा दिया. पत्नी के लिए बाइक में एसी लगाने वाला शख्स अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 26 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @hello_prayagraj_007 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

