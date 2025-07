Desi Jugaad: टैक्सी में कूलर का जुगाड़, AC की हवा को भी कर डाला फेल; अफगानियों की दुनियाभर में वाहवाही

Desi Jugaad Video: अफगानिस्तान के कंधार में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच रहा है, वैसे-वैसे टैक्सी ड्राइवरों ने गर्मी से बचने के लिए एक अनोखा उपाय खोज लिया है. यहां की नीली टैक्सियों में अब छत पर हाथ से बनाए गए कूलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे ड्राइवर और यात्री दोनों को राहत मिल सके.

इन टैक्सियों की छत पर एक छोटा सा कूलर बांधा गया है, जो टैक्सी की बैटरी से जुड़ा होता है और उसमें समय-समय पर पानी डाला जाता है. एक नली के ज़रिए ठंडी हवा सीधे पैसेंजर विंडो से अंदर आती है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, टैक्सी ड्राइवर गुल मोहम्मद ने बताया कि कुछ साल पहले जब गर्मी असहनीय हो गई, तब उन्होंने एक टेक्नीशियन से मिलकर खास कूलर बनवाया, जिसकी कीमत करीब 3,000 अफगानी (लगभग ₹3,600 या $43) पड़ी.

VIDEO: Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat

As temperatures soar in southern Afghanistan, taxi drivers in Kandahar have taken to installing handmade cooling systems on their vehicles to beat the heat. pic.twitter.com/CevZEuFooV

— AFP News Agency (@AFP) July 10, 2025