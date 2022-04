Desi Jugaad: बिना रस्सी खींचे कुएं से पानी निकालने का गजब जुगाड़, सोच भी नहीं सकते आप

Desi Jugaad News: इंटरनेट पर कई ऐसे देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) वाले वीडियो मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद लोग हक्के-बक्के रह जाते हैं. खेतों में इतने सारे काम होते हैं, जिन्हें कम समय में कर पाना मुमकिन नहीं होता. किसान भी देसी जुगाड़ का ही सहारा लेना पसंद करते हैं. आए दिन खेत-खलिहान से ऐसे वीडियो आते रहते हैं, जिसे देखने के बाद लोग सोच में पड़ जाते हैं. अब ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई.

राजस्थान का एक शख्स गांव में पानी को निकालने के लिए एक सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल किया और उसे पीने का पानी मिल गया. आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने अपने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'पानी की कीमत... देखिए कैसे आसानी से भौतिक विज्ञान का इस्तेमाल किया गया. मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें. यह राजस्थान की कोई जगह है.'

The value of water. Look how physics is applied in such an easy way. Try explaining the mechanism. Somewhere in Rajasthan. @pritambhurtiya pic.twitter.com/oEpulhRP6c

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 4, 2021