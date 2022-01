Desi Jugaad: ऑटो वाले भैया ने बैठने के लिए लगाया ऐसा धांसू जुगाड़, अंदर का नजारा आपको कर देगा हैरान

Desi Jugaad: सोशल मीडिया पर ऐसे कई तरह के वीडियो मौजूद हैं, जिसमें देसी जुगाड़ की मदद से कई बिगड़े काम चुटकी में बन जाते हैं. हालांकि, इसमें रिस्क भी काफी होता है. देसी जुगाड़ का भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. विदेशों में इसी को लाइफ हैक ट्रिक कहा जाता है. भारत में जुगाड़ (Desi Jugaad News) की काफी डिमांड है, क्योंकि कठिन से कठिन काम झट से पूरे हो जाता है.

जब हम ज्यादा काम या मेहनत करने से बचना चाहते हैं तो किसी जुगाड़ (Desi Jugaad) के जुगत में लग जाते हैं. कई बार सफलता मिल पाती है तो कई बार नहीं. हालांकि, जब बिना मेहनत किए कम समय में काम पूरा हो जाए तो लोग उसका तरीका कॉपी करना चाहते हैं.

चलिए हम आपको ऐसे ही एक जुगाड़ (Desi Jugaad Video) के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप चकाचौंध हो जाएंगे. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक ऑटो वाले भैया ने अपने गाड़ी के अंदर कस्टमर को कम्फर्ट फील कराने के गजब का जुगाड़ लगाया है.

उन्होंने चार पहिया गाड़ी में लगाई जाने वाली बैकसीट को ही लगा दिया है. जो भी सवारी पीछे बैठता है तो ऑटो वाले भैया की जमकर तारीफ करता है. इस वजह से ऑटो वाले भैया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए.

This auto driver is living in the year 3000 pic.twitter.com/Mk24Ot3svZ

— Valia Babycats (@Vaishnavioffl) January 12, 2022