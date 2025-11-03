हेलमेट नहीं था तो सिर पर रख ली कड़ाही, ट्रैफिक में खड़े इस बाइक वाले की Video पर लोगों ने यूं लिए मजे

Advertisement
Indian Jugaad: बेंगलुरु में एक शख्स ने चालान से बचने के लिए हेलमेट की जगह फ्राइंग पैन पहन लिया. इस अजीबोगरीब ‘जुगाड़’ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने इसे मज़ेदार बताया, तो कुछ ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:03 AM IST
Kadaai Desi Jugaad: बेंगलुरु के रूपेना अग्रहार इलाके में एक शख्स को चालान से बचने के लिए अजीब जुगाड़ लगाते देखा गया. उसने हेलमेट की जगह अपने सिर पर कड़ाही रख लिया. राहगीर पहले तो हैरान रह गए फिर हंसी नहीं रोक पाए. किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई. वीडियो के साथ एक्स पर लिखा, “जब जिंदगी आपको गड्ढे दे, तो कड़ाही उठा लो!” यूजर्स ने जमकर मजाक उड़ाया. एक ने लिखा, “सिर्फ बेंगलुरु में ही ऐसा ट्रैफिक होता है जहाँ कुकवेयर हेलमेट बन जाता है.” दूसरे ने कहा, “सेफ़्टी पहले, ब्रेकफास्ट बाद में.”

क्या इस जुगाड़ से बच सकती है जान?

पोस्ट में चेतावनी भी दी गई कि कढ़ाही ऑमलेट पलट सकता है, लेकिन सिर नहीं बचा सकता. लोगों को याद दिलाया गया कि हेलमेट कोई फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि जान बचाने वाला कवच है. अधिकारी भी इस पर नाराज नजर आए और कहा कि ऐसे मजाक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

पुलिस और जनता ने इस वायरल ट्रेंड को कैसे देखा?

कई लोगों ने कमेंट किया कि “शायद उसने पास के ठेले से कड़ाही ली होगी जब उसे पुलिस दिखी.” वहीं कुछ ने कहा कि पुलिसवाले चालान काटते वक्त हंसी रोक नहीं पाए होंगे. लेकिन कुछ यूज़र्स ने इसे गंभीरता से लेते हुए लिखा, “अगर वह सच में अपने परिवार से प्यार करता है, तो कभी ऐसा नहीं करेगा.”

 

 

क्या यह ‘जुगाड़’ सिर्फ हंसी का विषय है या सीख का भी?

यह घटना भले ही मजेदार लगी हो, लेकिन इसमें सड़क सुरक्षा का बड़ा सबक छिपा है. बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की कि इस तरह के “जुगाड़” वीडियो बनाने के बजाय सही हेलमेट पहनें. आखिरकार, आपकी जान किसी सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं ज़्यादा कीमती है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

