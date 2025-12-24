बाथरूम में किया गर्म पानी का ऐसा देसी जुगाड़, Video देखकर सदमे में गीजर कंपनी वाले

Viral Video: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है ऐसे में अधिकतर लोग गर्म या गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हैं. सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना किसी बड़े टास्ट से कम नहीं लगता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये नॉर्मल होता है. खैर, आज हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसने अपने बाथरूम में गर्म पानी का ऐसा जुगाड़ किया जिसे देखकर गीजर कंपनी वाले भी अपना माथा पीट लेंगे. चलिए देखते हैं इस लड़के ने नहाने के लिए बाथरूम में क्या जुगाड़ लगाया है.

बाथरूम में कर दिया गर्म पानी का जुगाड़

सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के लिए अलग अलग तरीके से पानी गर्म करते हैं. कुछ लोग गैस पर पानी गर्म करते हैं और फिर नहाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं तो पानी गर्म करने के लिए बिजली वाली रोड का यूज करते है. इसके अलावा लोग बाथरूम में गीजर लगवाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लड़के ने ऐसा जुगाड़ बिठाया जिसे देखकर गीजर कंपनी वाले भी सदमे में चले जाएंगे.

यह भी पढ़ें: युद्ध में बदल गई कंगना की रस्म! दूल्हा-दुल्हन में बस हाथापाई होने से बची; Video देखें

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाया देगी गीजर?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि इस भाई ने बाथरूम में नल के नीचे तेल का एक खाली टीन लगा दिया है. इसके अलावा टीन के नीचे एक तसले में आग लगा रखी है और टीन से एक पाइप निकल रहा है. अब नल से पानी टीन में आ रहा है और टीन आग से गर्म हो रहा है तो पानी गर्म हो रहा है और टीन से गर्म पानी लड़के के शरीर पर गिर रहा है. लड़का आराम से पानी की धार के नीचे बैठकर नहाता है और उसे ठंड भी नहीं लगती है. इस वीडियो को देखकर यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @DashrathDhange4 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.