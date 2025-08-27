Desi Jugaad: तीन दोस्तों ने थाली में बनाई गरमा गरम जलेबी, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा तगड़ा जुगाड़!
Desi Jugaad: तीन दोस्तों ने थाली में बनाई गरमा गरम जलेबी, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा तगड़ा जुगाड़!

Desi Jugaad Video: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में थाली में जलेबी बनाते हुए तीन दोस्त को देख सकते हैं और इनके बीच हो रही बातचीत को सुन आपकी हंसी रुकेगी नहीं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:46 AM IST
Desi Jugaad: तीन दोस्तों ने थाली में बनाई गरमा गरम जलेबी, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा तगड़ा जुगाड़!

Desi Jugaad Video: जलेबी जिस तरह से गोल-मोल या कहें कि टेड़-मेड़ी होती है ठीक वैसे ही दोस्तों के साथ बिताए वो होस्टल के पल भी होते हैं किस्से-कहनियां कई होती हैं जिसे याद करने बैठें तो होठों पर हंसी और खुद को बेवकूफ ही समझते हैं. हालांकि, यारों के साथ किस्सा बहुत रंगीन हुआ करता है. खासतौर पर लड़कों का एक साथ कमरा लेकर रहना, हर दिन कुछ न कुछ जुगाड़ के साथ पकाने जैसी चीजें यादगार बन जाती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तीन दोस्तों की यारी और जुगाड़बाजी को देखकर आप भी कहेंगे ये भारत के जुगाड़ू लोग हैं.

कड़ाही में नहीं थाली में जलेबी बनाई

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक साथ तीन दोस्त बैठे हुए और तीनों की कोशिश जलेबी बनाने की है. एक गैस पर रखी थाली में जलेबी बना रहा है तो दूसरे डिजाइन बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की जलेबी खानी है. पास में रखी कड़ाही की कोई इज्जत नहीं हो रही है लेकिन थाली की अच्छी-खासी खातीरदारी की जा रही है और उसी में जलेबी को तैयार किया जा रहा है.

चिमटा जलेबी बनाने की फरमाइश

तीन दोस्त में से एक को चिमटा डिजाइन की जलेबी खानी होती है और वो उस तरह की जलेबी बनवाता है. वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं कि एक दोस्त को बनाए गए दिल में अपना नाम का पहला अक्षर लिखवाना होता है तो दूसरा भी अपने नाम के अक्षर को चाहता है. इस बीच एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को चाहने वाले दोनों दोस्त की ये जिद रहती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बना डाली बिना रस के जलेबी

यहां तक तो सही था लेकिन जब जलेबी खाते हैं तो उसका स्वाद नमकीन होता है या कहें कि बिना स्वाद की जलेबी होती है क्योंकि उसमें रस मिला ही नहीं होता है लेकिन मजे से तीनों दोस्त खा लेते हैं. ये वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है. इसे@hsuk__evol नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस पर कई लाइक देखने को मिल रहे हैं. आपको जलेबी बनाने का ये जुगाड़ कैसा लगा?

