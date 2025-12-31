Advertisement
ये है मच्छरों से बचने का सबसे सस्ता जुगाड़! आज तक नहीं देखी होगी ऐसी निंजा टेक्निक

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला वायरल है जिसने मच्छरों से बचने के लिए ऐसा दिमाग लगाया जो आपने सोचा भी नहीं होगा. चलिए देखते हैं ये नई निंजा टेक्निक का वीडियो. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:42 PM IST
Viral Video: देश में कलाकारों की कोई कमी नहीं है. एक से एक जुगाड़ लोगों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कोई बुग्गी में हैंड ब्रेक लगवा लेता है. कभी कोई कुकर से कपड़े प्रेस करता नजर आता है तो कोई कूलर से गेहूं साफ करता नजर आता है. कैसी भी समस्या हो लोग समाधान के लिए कोई ना कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला वायरल है जिसने मच्छरों से बचने के लिए ऐसा दिमाग लगाया जो आपने सोचा भी नहीं होगा. चलिए देखते हैं ये नई निंजा टेक्निक का वीडियो. 

लगाया फनी आइडिया?
अक्सर रात को सोते हुए कुछ लोगों को मुंह पर कपड़ा ढकने में दिक्कत होती है. सोते समय मुंह ढकने से वे घुटन महसूस करते हैं. ऐसे में मुंह पर चादर ना होने से मच्छरों को काटने का मौका मिल जाता है और वे गाल लाल कर देते हैं. इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए महिला ने मुंह पर आटा छानने वाली छलनी लगा दी और बाकी शरीर कपड़े से ढक लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस टेक्निक को देखकर मच्छर भी सोच रहे होंगे कि हम कहां आ गए. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vandana_kalshey नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

