इस शख्स ने बाइक के टायर में कर दिया ऐसा जुगाड़, पंचर का सवाल ही पैदा नहीं होगा

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिन्हें देखकर माथा घूम जाता है. कई बार ये वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

कैसे किया पंचर का समाधान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक के टायर में ऐसा जुगाड़ कर रहा है कि पंचर होने का सवाल ही नहीं. ये शख्स बाइक के टायर में सीमेंट और कंक्रीट का मसाला भर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के एक टायर में बड़ा सा छेद किया हुआ है. ये छेद की मोटाई लगभग 1 इंच से भी ज्यादा है. इस छेद से सीमेंट का मसाला टायर के अंदर डाला जा रहा है.

कैसे भरा जा रहा मसाला?

मसाले को सही तरीके से और ज्यादा मात्रा में भरने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये शख्स लकड़ी की मदद से ठूंस ठूंसकर सीमेंट और कंक्रीट का मसाला टायर के अंदर भर रहा है. पहले कन्नी से मसाले को टायर के छेद पर डालता है और उसके बाद लकड़ी से छेद के अंदर ठूंस देता है ताकि मसाला टायर के अंदर बराबर मात्रा में पहुंच जाए. अब ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग वीडियो को देखकर हंस-हंस के लोटपोट हो रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पूरा टायर समाज डरा हुआ है." दूसरे यूजर ने लिखा, "माइलेज 10 का देगा अब." तीसरे यूजर ने लिखा, "कितने तेजस्वी लोग हैं." चौथे यूजर ने लिखा, "पंचर नहीं प्लास्टर." पांचवे यूजर ने लिखा, "अब होगा मौत का नंगा नाच."

किसने शेयर किया ये वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @funny_vi6eos नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. बड़ी संख्या में लोग लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक 2 हजार से ज्यादा लोग इस रील को रीपोस्ट कर चुके हैं

