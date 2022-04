Desi Jugaad: शख्स ने जुगाड़ से बना डाला 'देसी हेलीकॉप्टर', सड़क पर दौड़ने लगी सरपट

Desi Jugaad News: जुगाड़ के मामले में कई बार हम इंजीनियर्स को भी सोच में डाल देते हैं. बिगड़े काम को झट से निपटाने के लिए भारत के लोग एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिसे हम कई बार देसी जुगाड़ का भी नाम देते हैं. इस ट्रिक से कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, जिन पर यकीन कर पाना आसान नहीं होता. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह आइडिया कहां से आया. चलिए हम आपको कुछ ऐसा ही एक वीडियो दिखलाते हैं, जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे.

एक खुराफाती दिमाग ने अपनी कार को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा. बिहार के खगड़िया के रहने वाले दिवाकर कुमार ने अपना ऐसा दिमाग चलाया कि अब उनकी कार एक खूबसूरत हेलीकॉप्टर की तरह दिख रही है. दिवाकर कुमार ने कहा कि उन्हें YouTube से ऐसा करने की प्रेरणा मिली. उन्होंने ऐसा कुछ यूट्यूब पर देखा और ऐसा करने के बारे में सोचा. उन्होंने बताया कि इस मॉडिफिकेशन पर उन्होंने 3.5 लाख रुपये खर्च किए हैं.

Captured this amazing #WagonR turned Helicopter Car in my hometown. This is being used to carry Bride-Groom & currently in demand during this wedding season.

Bihari Engineering! Jai Bihar.@anandmahindra @RNTata2000 @Maruti_Corp @TataMotors pic.twitter.com/bjWkPrvYRc

