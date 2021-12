बिना हाथ-पैर वाले शख्स ने सड़क पर दौड़ाई जुगाड़ू बाइक, देख पसीज गया आनंद महिंद्रा का दिल; दिया ऐसा ऑफर

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) दिल्ली के एक ऐसे शख्स से अचंभित रह गए, जिसने अपनी विकलांगता को एक समस्या नहीं बनने दिया. हाथ-पैर से विकलांग होने के बावजूद, उस व्यक्ति को एक मोडिफाइड वाहन चलाते हुए देखा गया, जो एक वीडियो के जरिए ऑनलाइन वायरल हो गया. वीडियो में, उस शख्स को एक राहगीर के सवालों का जवाब देते देखा गया. शख्स ने अपने मोडिफाइड वाहन के बारे में बताया कि इसमें एक स्कूटी का इंजन है. वीडियो को फिल्माने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर, उसने यह भी दिखाया कि कैसे बिना किसी अंग के वाहन को इधर-उधर घुमाने में कामयाब रहा.

गाड़ी चलाने वाले शख्स ने वीडियो में कहा, 'मेरी एक पत्नी, दो छोटे बच्चे और एक बूढ़ा पिता है ... इसलिए मैं कमाने के लिए बाहर जाता हूं.' उसने खुलासा किया कि वह पांच साल से अपना वाहन चला रहा है. वीडियो को फिल्माने वाले लोगों से तारीफों की बौछार मिलने पर उसने सिर्फ मुस्कुराया और भगवान को धन्यवाद दिया.

ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए, आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने लिखा, 'आज मुझे यह मेरी टाइमलाइन पर मिला. यह नहीं जानता कि यह कितना पुराना है या यह कहां का है, लेकिन मैं इस सज्जन से चकित हूं, जिसने न केवल अपनी अक्षमताओं का सामना किया है, बल्कि उसके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी हैं. राम, क्या @Mahindralog_MLL उन्हें बिजनेस एसोसिएट बना सकता है?'

Received this on my timeline today. Don’t know how old it is or where it’s from, but I’m awestruck by this gentleman who’s not just faced his disabilities but is GRATEFUL for what he has. Ram, can @Mahindralog_MLL make him a Business Associate for last mile delivery? pic.twitter.com/w3d63wEtvk

— anand mahindra (@anandmahindra) December 27, 2021