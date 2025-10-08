Advertisement
trendingNow12953205
Hindi Newsजरा हटके

चोरों को भी सीधा चैलेंज, इस कार को चोरी करके दिखाओ! भाई ने लगाया तगड़ा दिमाग

Desi Jugaad: आपने गाड़ी में कई तरह के सेफ्टी फीचर देखे होंगे, लेकिन कार को चोरी से बचाने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा. एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ बना दिया जिसे देखकर चोर भी सदमे में पहुंच जाएंगे. गाड़ी में बैठ तो जाएंगे, लेकिन चला नहीं पाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चोरों को भी सीधा चैलेंज, इस कार को चोरी करके दिखाओ! भाई ने लगाया तगड़ा दिमाग

Viral Video: अपने देश में टैलेंट और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है. लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लेते हैं. इस बार एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ कर दिया कि अब कार चोरी ही नहीं हो सकती है. चोर भी चोरी करने आएगा तो गाड़ी देखकर अपना माथा पकड़कर बैठ जाएगा. चलिए वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या जुगाड़ किया गया है.

कैसे किया ये जुगाड़?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कार के अंदर ऐसा जुगाड़ किया गया है कि गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन चलेगी नहीं. दरअसल, स्टेरिंग के नीचे वाली जगह (जहां, रेस, क्लच और ब्रेक) को एक गेट लगाकर बंद कर दिया गया है. ड्राइवर के पायदान के पास एक लोहे का गेट लगाया गया है जिसमें लॉक लगा है. ये लॉक चाबी से ही खुलता है. यानी अगर चोर ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेता है तो भी गाड़ी को चला नहीं पाएगा और इस तरह चोर बेबस होकर खाली हाथ लौट जाएगा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
यह भी पढ़ें: Desi Jugaad: पीछे से कार आगे से बैलगाड़ी, किसने बनाया ये मुजस्समा?

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बाली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vijay_haryana.20 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 17 हजार से ज्यादा यूजर्स शेयर भी कर चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक्सीडेंट का भी जुगाड़ किया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सुना है चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "पूरा चोर समाज डरा हुआ है." चौथे यूजर ने लिखा, "चोर से बचने के लिए लॉक लगा लिया, पर वीडियो बनाना जरूरी था क्या." इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.
यह भी पढ़ें: कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Desi Jugaadviraltrending

Trending news

सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
BJP Yuva morcha leader murdered
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
CM Mamata Banerjee
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता