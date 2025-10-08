चोरों को भी सीधा चैलेंज, इस कार को चोरी करके दिखाओ! भाई ने लगाया तगड़ा दिमाग

Viral Video: अपने देश में टैलेंट और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है. लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लेते हैं. इस बार एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ कर दिया कि अब कार चोरी ही नहीं हो सकती है. चोर भी चोरी करने आएगा तो गाड़ी देखकर अपना माथा पकड़कर बैठ जाएगा. चलिए वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या जुगाड़ किया गया है.

कैसे किया ये जुगाड़?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कार के अंदर ऐसा जुगाड़ किया गया है कि गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन चलेगी नहीं. दरअसल, स्टेरिंग के नीचे वाली जगह (जहां, रेस, क्लच और ब्रेक) को एक गेट लगाकर बंद कर दिया गया है. ड्राइवर के पायदान के पास एक लोहे का गेट लगाया गया है जिसमें लॉक लगा है. ये लॉक चाबी से ही खुलता है. यानी अगर चोर ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेता है तो भी गाड़ी को चला नहीं पाएगा और इस तरह चोर बेबस होकर खाली हाथ लौट जाएगा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

वीडियो देखकर क्या बाली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vijay_haryana.20 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 17 हजार से ज्यादा यूजर्स शेयर भी कर चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक्सीडेंट का भी जुगाड़ किया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सुना है चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "पूरा चोर समाज डरा हुआ है." चौथे यूजर ने लिखा, "चोर से बचने के लिए लॉक लगा लिया, पर वीडियो बनाना जरूरी था क्या." इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.