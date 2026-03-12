Desi Jugaad: न गैस, न चूल्हा, फिर भी बन गई चाय! भारतीय बंदों के ये 5 खूंखार जुगाड़ देख इंजीनियरों का भी चकरा गया दिमाग

Desi Jugaad: ईरान युद्ध के बाद गैस सप्लाई पर असर दिखने लगा है और कई शहरों में सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग गैस की किल्लत के बीच खाना बनाने के लिए अलग-अलग जुगाड़ अपनाते नजर आ रहे हैं.
ईरान से जुड़े हालिया तनाव और जंग के बाद देश में गैस सप्लाई को लेकर असर दिखने लगा है. कई शहरों से सिलेंडर की कमी और सप्लाई में देरी की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे हालात में लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोजमर्रा का खाना कैसे बनाया जाए. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग गैस के बिना खाना बनाने के अनोखे तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं. कोई पुराने जमाने के चूल्हे का सहारा ले रहा है, तो कोई बिजली से जुड़े अजीब प्रयोग कर रहा है. इन जुगाड़ों ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
क्या होटल वाले फिर चूल्हे पर लौट रहे हैं?
लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है. इसे अमृतकाल के देन समझिये
ये चूल्हा बनकर तैयार हो गया है. अब गैस सिलेंडरके बजाय चूल्हे पर पकाया खाना परोसा जाएगा pic.twitter.com/N3846Y8lQh
— Priya singh (@priyarajputlive) March 11, 2026
गैस की कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल और ढाबों पर भी दिखाई देने लगा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई होटल मालिकों ने गैस सिलेंडर की जगह मिट्टी या ईंटों से बने चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. कुछ जगहों पर होटल के बाहर ही ईंट लगाकर अस्थायी चूल्हे बनाए जा रहे हैं, ताकि ग्राहकों के लिए खाना बनाना जारी रखा जा सके. एक वीडियो में लखनऊ के एक होटल का दृश्य दिखाया गया है, जहां कर्मचारी गैस की कमी के कारण चूल्हा तैयार कर रहे हैं और उसी पर खाना पकाया जा रहा है.
मजदूर कैसे बना रहे खाना?
LPG गैस सिलेंडर न मिलने पर LT कंपनी में काम करने वाले लोग अब घरों के बाहर देशी तरीके से चूल्हे जलाकर खाना पका रहे है यूपी बिहार के लोग ....see more pic.twitter.com/uGC8cVrWI1
— Anand Yadav (Advocate) (@AdvHighCourt_) March 12, 2026
गैस की किल्लत का असर फैक्ट्रियों और मजदूरों पर भी देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि कुछ मजदूरों ने खुले स्थान पर कई चूल्हे एक साथ जला लिए हैं. वे लाइन में बैठकर उन चूल्हों पर खाना बना रहे हैं. यह दृश्य पुराने समय की याद दिलाता है, जब लोग लकड़ी या कोयले से खाना पकाते थे. वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे मजबूरी का जुगाड़ बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कठिन हालात में लोगों की जुझारू मानसिकता का उदाहरण मान रहे हैं.
क्या लोग प्रेस पर भी खाना बना रहे हैं?
गैस ख़त्म हो गया था , सोचा कुछ देसी जुगाड़ करलू pic.twitter.com/Zq2C8EQNjd
— RUBEL ALI (@Virall_Memess) February 8, 2026
गैस की कमी के बीच सोशल मीडिया पर कई मजेदार और चौंकाने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं. इनमें एक वीडियो में एक व्यक्ति कपड़े प्रेस करने वाली आयरन से चाय बनाने की कोशिश करता दिख रहा है. वहीं एक अन्य वीडियो में एक महिला उसी प्रेस पर रोटी सेंकने का प्रयोग करती नजर आती है. हालांकि यह तरीका सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे ‘जुगाड़’ और ‘क्रिएटिविटी’ का उदाहरण बताकर शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे आपदा में अवसर खोजने की कोशिश भी बता रहे हैं.
इमर्शन रॉड और कढ़ाई वाला जुगाड़ क्या है?
गैस सिलेंडर नहीं है घर में तो ये तरीका आजमा के देख सकते हो pic.twitter.com/pX9SB11d9I
— HELL WALA (@hellwala) March 12, 2026
भाई ने अच्छा जुगाड़ लगाया क्यों फालतू में बर्तन ज्यादा उसे करें और गैस को जलाएं
आपको यह जुगाड़ कैसा लगा? pic.twitter.com/tuVMmN0uU3
— Ramesh Chouhan (@Ramesh_Chouhan0) February 13, 2026
कुछ लोगों ने तो खाना बनाने के लिए और भी अनोखे तरीके ढूंढ लिए हैं. एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बर्तन में सब्जी रखकर उसे वॉटर इमर्शन रॉड से गर्म किया जा रहा है. आमतौर पर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह उपकरण अब कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता दिख रहा है. वहीं एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति कढ़ाई के अंदर कई छोटे-छोटे पार्टिशन बनाकर अलग-अलग चीजें एक साथ पकाता नजर आता है. गैस की कमी के बीच ऐसे जुगाड़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों को हैरान भी कर रहे हैं.