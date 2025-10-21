Advertisement
AI को भूल जाइए! भारत के इस देसी जुगाड़ ने स्कूटर को बना दिया ‘लिफ्ट मशीन’, देखकर दुनिया हैरान

Desi Jugaad Video: भारत की पहचान सिर्फ संस्कृति या भोजन से नहीं, बल्कि जुगाड़ से भी होती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हरियाणा का एक शख्स स्कूटर को लिफ्ट मशीन बनाकर चौथी मंजिल तक सीमेंट की बोरियां पहुंचा रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:42 AM IST
AI vs Desi Jugaad: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने स्कूटर का ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले दंग रह गए. हरियाणा के प्रॉपर्टी डीलर हरप्रीत सिंह घुलाटी ने वीडियो में कहा, “मैं आपको दिखाता हूं, इंडिया में बिल्डिंग कैसे बनती है. इसे कहते हैं जुगाड़.” वीडियो में मजदूरों ने स्कूटर के पहिए से एक रस्सी और मेटल रॉड जोड़ रखी है जो चौथी मंजिल तक सीमेंट की बोरियां खींच रही है. जैसे ही स्कूटर की स्पीड बढ़ती है, बोरियां ऊपर चढ़ती जाती हैं.

लोग क्यों बोल रहे हैं ‘AI vs Desi Technology’?

इस वीडियो को पोस्ट करते समय लिखा गया, “AI vs Desi Technology”. जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है, वहीं भारतीय दिमाग देसी तरीकों से असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. ये वीडियो हरियाणा की नंबर प्लेट वाले स्कूटर का है और लोगों ने इसे देशी टैलेंट की मिसाल बताया. वीडियो देखते ही लोग तारीफों की बौछार करने लगे. एक यूजर ने लिखा, “हम तीसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, मेक इन इंडिया जिंदाबाद!” दूसरे ने कहा, “सर, आप जीनियस हैं. मेरा अगला इन्वेस्टमेंट आपके साथ होगा.” एक और ने मजाकिया लहजे में लिखा, “पहले अमेरिका बोलता था, ‘कौन हो तुम?’ अब हम बोलते हैं, तू कौन है!”

 

 

क्या पहले भी ऐसा देसी जुगाड़ देखा गया है?

यह पहली बार नहीं है जब स्कूटर को मशीन में बदला गया हो. इससे पहले एक व्यक्ति ने स्कूटर इंजन से खेत जोतने का जुगाड़ बनाया था, जिसे देखकर आनंद महिंद्रा तक ने कहा, “यही वजह है कि इन्हें पावरट्रेन कहा जाता है.” उन्होंने सुझाव भी दिया कि पेट्रोल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाए ताकि यह और सस्ता और शांत हो सके. भारत में जुगाड़ कोई मजाक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. चाहे पाइप से पानी टपकना रोकना हो या स्कूटर से बोरी उठाना, हर समस्या का देसी समाधान मौजूद है. यह वही सोच है जिसने भारतीयों को दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बना दिया है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं.

Desi Jugaad

Trending news

