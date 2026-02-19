Desi Jugaad Ka Video: नीले ड्रम से बना दिया देसी गिटार, बजाकर सुनाई कमाल की धुन; VIDEO वायरल

Desi Guitar Video: देश में कलाकारों की कमी नहीं है. लोग बेकार की चीजों से कमाल का जुगाड़ बना देते हैं. यूं तो आपने भी कई कमाल के जुगाड़ देखे होंगे, लेकिन इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया. एक बेकार नीले ड्रम को शानदार गिटार में बदल दिया. इतना ही नहीं खूबसूरत धुन बजाकर भी सुनाई.
Desi Jugaad Ka Video: यूं तो सोशल मीडिया पर कमला के जुगाड़ वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कोई घर पर ही फाइटर जेट तैयार कर लेता है. ऐसे में एक नया वीडियो जुगाड़ वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के ने खराब छोटे ड्रम से गिटार तैयार कर लिया. इतना ही नहीं उसने इस गिटार को बजाकर भी सुनाया. खूबसूरत धुन सुनकर आपका भी दिन बन जाएगा. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कमाल की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.
कैसे बनाया गिटार?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो वाकई कमाल का है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स हाथ में जुगाड़ू देसी गिटार लेकर बैठा है और शानदार धुन बजा रहा है. लेकिन ये गिटार कोई सामान्य गिटार नहीं है, बल्कि इसको एक बेकार नीले ड्रम से तैयार किया गया है. पहले नीचे ड्रम के बीच में एक गोल छेद किया गया है. इसके बाद इसके बाद इसमें एक लड़का का लंबा टुकड़ा जोड़ा गया ताकी बजाने के लिए तारों को बांधा जा सके. इसके बाद लकड़ी के एक सिरे से ड्रम के दूसरे सिरे पर "स्ट्रिंग्स" (Strings) यानी गिटार की तारें बांधी गई हैं और ये देसी गिटार बनकर तैयार हो गया है. ये बिल्कुल असली गिटार की तरह बज रहा है. इसकी धुन सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये नकली या जुगाड़ू गिटार है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है यूजर्स जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ryan_dli नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.7 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स वीडियो पर रिएक्ट भी कर रहे हैं.
क्या बोले यूजर्स?
वायरल वीडियो और इस जुगाड़ू गिटार को देखने के बाद यूजर्स ने कमाल की प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "ये इस बात का सबूत है कि आपको स्किल की जरूरत है संसाधन की नहीं." दूसरे यूजर ने लिखा, "सुविधा 0 प्रतिशत है पर टैलेंट 100 प्रतिशत है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.