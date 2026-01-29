देसी इंजीनियरिंग... घर पर ही बना लिया देसी फाइटर जेट! सड़क पर उतरते ही खुल गए कैमरे

Desi Jugaad Video: यूं तो इंटरनेट पर देसी जुगाड़ और देसी आविष्कार के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई साइकिल को मोडिफाई कर बाइक बना देता है तो कोई गधा गाड़ी में हैंड ब्रेक लगवा लेता है. इस शख्स ने जो आविष्कार दिया है वो तारीफ के लायक है. वीडियो फनी है, लेकिन कलाकारी में कोई कमी नहीं है. इस बंदे ने खुद ही अपना फाइटर जेट बना लिया. इतना ही नहीं फाइटर जेट को चलाकर सड़क पर भी लाया. देसी फाइटर जेट को देख लोग वीडियो बनाने लगे और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए इस फाइटर जेट के बारे में जानते हैं.

कैसे बनाया ये देसी जेट?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि इस शख्स ने तीन पहिए के जुगाड़ को जेट में बदल दिया. वीडियो में दिखता है कि इस शख्स ने तीन टीन या लोहे की चादर से बेल्ड करके इसको फाइटर जेट की शेप दी है. इसके बाद इस जेट में बैठने के लिए खाली जगह भी है. आगे नुकीली चोंच और पीछे जहाज के पंख और बन गया देसी फाइटर प्लेन. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @jayganeshengineering नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 70 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल का रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: चलती वंदे भारत में चढ़ने की कोशिश... बाल-बाल बची जिंदगी, कैमरे में कैद हो गया मंजर



क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब की बार तो पाकिस्तान गया." तीसरे यूजर ने लिखा, "बस भाई आगे मत जाना, यहीं से मुड जा वरना आगे आरटीओ बैठा है चालान काट देगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.