Advertisement
trendingNow13090791
Hindi Newsजरा हटकेदेसी इंजीनियरिंग... घर पर ही बना लिया देसी फाइटर जेट! सड़क पर उतरते ही खुल गए कैमरे

देसी इंजीनियरिंग... घर पर ही बना लिया देसी फाइटर जेट! सड़क पर उतरते ही खुल गए कैमरे

Viral Fighter Jet Video: यूं तो सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ और देसी आविष्कार के कई फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक शख्स ने खुद का पर्सनल फाइटर जेट बना लिया. वीडियो देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देसी इंजीनियरिंग... घर पर ही बना लिया देसी फाइटर जेट! सड़क पर उतरते ही खुल गए कैमरे

Desi Jugaad Video: यूं तो इंटरनेट पर देसी जुगाड़ और देसी आविष्कार के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई साइकिल को मोडिफाई कर बाइक बना देता है तो कोई गधा गाड़ी में हैंड ब्रेक लगवा लेता है. इस शख्स ने जो आविष्कार दिया है वो तारीफ के लायक है. वीडियो फनी है, लेकिन कलाकारी में कोई कमी नहीं है. इस बंदे ने खुद ही अपना फाइटर जेट बना लिया. इतना ही नहीं फाइटर जेट को चलाकर सड़क पर भी लाया. देसी फाइटर जेट को देख लोग वीडियो बनाने लगे और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए इस फाइटर जेट के बारे में जानते हैं. 

कैसे बनाया ये देसी जेट?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि इस शख्स ने तीन पहिए के जुगाड़ को जेट में बदल दिया. वीडियो में दिखता है कि इस शख्स ने तीन टीन या लोहे की चादर से बेल्ड करके इसको फाइटर जेट की शेप दी है. इसके बाद इस जेट में बैठने के लिए खाली जगह भी है. आगे नुकीली चोंच और पीछे जहाज के पंख और बन गया देसी फाइटर प्लेन. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @jayganeshengineering नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 70 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल का रिएक्शन दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चलती वंदे भारत में चढ़ने की कोशिश... बाल-बाल बची जिंदगी, कैमरे में कैद हो गया मंजर
 

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब की बार तो पाकिस्तान गया." तीसरे यूजर ने लिखा, "बस भाई आगे मत जाना, यहीं से मुड जा वरना आगे आरटीओ बैठा है चालान काट देगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Fighter jetDesi Jugaad

Trending news

देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर