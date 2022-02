Desi Jugaad: कम खर्च में बुलेट के मालिक बनना चाहते हैं तो लगाना पड़ेगा ऐसा धांसू जुगाड़

Desi Jugaad: सोशल मीडिया (Social Media) पर देसी जुगाड़ (Desi Jugaad Viral Video) के कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसे देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं. इन दिनों रोजाना पेट्रोल की कीमत आसामान छू रही है. लोग पेट्रोल पर तेल डलवाने जाते हैं तो कीमत देखकर हैरानी व्यक्त करना नहीं भूलते. कुछ लोग पेट्रोल से छुटकारा पाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है. ऐसे में, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यह सोचने में लगे हैं कि उनके पास मौजूद पेट्रोल गाड़ी को कैसे बदलकर इलेक्ट्रिक में कर दिया जाए. इतना ही नहीं, कुछ ने तो देसी जुगाड़ का सहारा लेकर साइकिल को बाइक जैसा बना डाला.

कुछ ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सोच में जरूर पड़ जाएंगे. चलिए, हम आपको कुछ ऐसा ही वीडियो दिखलाते हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक को बदलकर किसी और भी रूप में दिया जा सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

