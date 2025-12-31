कितने तेजस्वी लोग हैं... प्रेस नहीं मिली तो बना लिया ये तगड़ा जुगाड़, यूजर बोले- ये टेक्नॉलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए

Advertisement
Viral Video: देश में जुगाड़ बनाने वालों की कमी नहीं है. कोई भी समस्या हो हर चीज का जुगाड़ खोज ही लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के ने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए ऐसा आइडिया लगाया जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:16 PM IST
Viral Video: देश में कलाकारों की कोई कमी नहीं है. एक से एक तेजस्वी लोग हैं. इस बार सोशल मीडिया पर एक लड़का का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कपड़ो पर प्रेस करने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाता है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे की कपड़ों पर प्रेस?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़क प्रेस ना होने के चलते कपड़ो की सलवट नहीं मिटा पाता है. ऐसे में आपने कई वीडियो देखें होंगे, जिसमें कुछ लोग लाइट चले जाने पर प्रेस को गैस पर रखकर गर्म करते हैं. लेकिन ये तो एक कदम और आगे निकल गया. ये लड़का जींस पर प्रेस करने के लिए पहले कुकर गर्म करता है और फिर जब कुकर में सीटी आने लगती है तो उसे तुरंत उठाकर कुकर से ही प्रेस करने लगता है. गर्म धुआं छोड़ता कुकर जींस पर रख देता है और प्रेस हो जाती है. वो जींस पर कुकर को रगड़ा रहता है और कुकर से धुआं निकलता रहता है. इसके बाद वो पूरी जींस पर कुकर को घुमाता है और जींस की तय बना देता है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: ये है मच्छरों से बचने का सबसे सस्ता जुगाड़! आज तक नहीं देखी होगी ऐसी निंजा टेक्निक

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @simakumari3355 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका क्या कहता था." दूसरे यूजर ने लिखा, "इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये टैलेंट  सिर्फ इंडिया में ही है." चौथे यूजर ने लिखा, "ये टेक्नॉलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

