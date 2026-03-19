Desi Jugaad: 2 पहियों पर दौड़ रही अनोखी कार, कलाकारी देख भौचक्के रह गए लोग!

Desi Jugaad Ka Video: सड़क पर एक ऐसी कार दौड़ रही है जिसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे. इस गाड़ी में इंजन और ड्राइविंग सीट के अलावा कुछ है ही नहीं. ऐसा लग रहा है गाड़ी पीछे रह गई और इंजन आ गया. चलिए पहले ये वीडियो देखें.
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Viral Unique Car: देश में जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है. कैसी भी सिचुएशन हो, कोई ना कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. कोई साइकिल में मोटर फिट कर मोटरसाइकिल बना देता है. तो कोई अपनी बाइक पर ही ऐसी जैसी व्यवस्था कर लेता है. अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे. कभी आपने 2 पहिए कार को चलते देखा है. अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें.
वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक अनोखी और अधूरी कार दौड़ रही है. कार के आगे का हिस्सा है जो अगले पहियों पर दौड़ रहा है. इसी के साथ ड्राइवर की सीट जुड़ी है जो सड़क से घिसटती हुई जा रही है. बाकी कार का मिडिल और पिछला हिस्सा है ही नहीं. देखने में ये काफी फनी के साथ साथ डरावना भी लगता है. ये हादसे का कारण भी बन सकता है. ड्राइवर ऐसे चला रहा है जैसे वो किसी लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहा हो.
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दरअसल, पहली नजर में देखने पर लगता है कि जल्दबाजी में गाड़ी पीछे छूट गई और ड्राइवर इंजन को लेकर आ गया. ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर गाड़ी को नहीं, बल्कि इंजन को चलाकर ले जा रहा है. इस दौरान साइड में चल रही कार में सवार शख्स ने इस अधूरी गाड़ी का वीडियो बना लिया. वीडियो रोड सेफ्टी और रिस्की जुगाड़ को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही है. ऐसा लग रहा है गाड़ी रह गई और इंजन आ गया. ये सुनने में काफी फनी लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो भी उतना ही फनी है. वीडियो देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.
वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pb13_sangrur_walle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक 700 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स का हंसते हंसते बुरा हाल है. पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.