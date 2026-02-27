Desi Jugaad: दिमाग की बत्ती जला देगा ये आइडिया! लाइटर नहीं मिला तो ऐसे जलाया चूल्हा

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए देसी जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई बिना गैस चूल्हे के रोटी बनाने का जुगाड़ ढूंढ लेता है तो कोई नीले ड्रम को काटकर गिटार बना लेता है. अब एक शख्स को जब माचिस या लाइटर नहीं मिला तो उसने चूल्हा जलाने के लिए ऐसा दिमाग दौड़ाया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. चलिए वीडियो में दिखते हैं इस शख्स ने कौन-सा आइडिया लगाया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स को चाय बनानी है और उसके पास गैस चूल्हा जलाने के लिए माचिस या लाइटर नहीं है. ऐसी सिचुएशन में लड़के ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और इलेक्ट्रिक मॉस्किटो बैट (Electric Mosquito Bat) ले आया. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉस्किटो किलर रैकेट (Mosquito Killer Racket) से मच्छर मारे जाते हैं. इस शख्स ने उस रैकेट से चूल्हा जला दिया. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक रैकेट से चूल्हा कैसे जलाया होगा.

कैसे जला चूल्हा?

दरअसल, शख्स ने चूल्हे के बर्नर पर मॉस्किटो किलर रैकेट रख दिया. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रिचार्जेबल या बैटरी से चलने वाला रैकेट होता है. जो मच्छरों को बिजली के झटके (High-Voltage Shock) से मारता है. ऐसे में इस शख्स ने चूल्हे के बर्नन पर रैकेट रखा और गैस चालू कर दी. इसके बाद चाकू से इस रैकेट को टच किया जिससे करंट के कारण चिंगारी उठी और चूल्हा जल गया. अब ये आइडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स 'टेक्नोलॉजिया' वाला कमेंट कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gowda_naresh5780 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 23 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है. चलिए जानते हैं इस आइडिया पर यूजर्स का क्या कहना है.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने 'इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स' वाला कमेंट किया तो वहीं दूसरे यूजर ने इसे 'टेक्नोलॉजिया' बताया.

