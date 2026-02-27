Advertisement
trendingNow13124795
Hindi Newsजरा हटकेDesi Jugaad: दिमाग की बत्ती जला देगा ये आइडिया! लाइटर नहीं मिला तो ऐसे जलाया चूल्हा

Desi Jugaad: दिमाग की बत्ती जला देगा ये आइडिया! लाइटर नहीं मिला तो ऐसे जलाया चूल्हा

Desi Jugaad Ka Video: देश में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं है. किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए जुगाड़ बना ही लेते हैं. वायरल हो रहे लड़के के पास जब गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर या माचिस नहीं मिली, तो ऐसा दिमाग दौड़ाया जिसे देखकर आप भी कहेंगे, 'वाह बेटा.. वाह.'

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Desi Jugaad: दिमाग की बत्ती जला देगा ये आइडिया! लाइटर नहीं मिला तो ऐसे जलाया चूल्हा

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए देसी जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई बिना गैस चूल्हे के रोटी बनाने का जुगाड़ ढूंढ लेता है तो कोई नीले ड्रम को काटकर गिटार बना लेता है. अब एक शख्स को जब माचिस या लाइटर नहीं मिला तो उसने चूल्हा जलाने के लिए ऐसा दिमाग दौड़ाया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. चलिए वीडियो में दिखते हैं इस शख्स ने कौन-सा आइडिया लगाया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स को चाय बनानी है और उसके पास गैस चूल्हा जलाने के लिए माचिस या लाइटर नहीं है. ऐसी सिचुएशन में लड़के ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और इलेक्ट्रिक मॉस्किटो बैट (Electric Mosquito Bat) ले आया. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉस्किटो किलर रैकेट (Mosquito Killer Racket) से मच्छर मारे जाते हैं. इस शख्स ने उस रैकेट से चूल्हा जला दिया. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक रैकेट से चूल्हा कैसे जलाया होगा.

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम से बना दिया देसी गिटार, बजाकर सुनाई कमाल की धुन; VIDEO वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे जला चूल्हा?
दरअसल, शख्स ने चूल्हे के बर्नर पर मॉस्किटो किलर रैकेट रख दिया. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रिचार्जेबल या बैटरी से चलने वाला रैकेट होता है. जो मच्छरों को बिजली के झटके (High-Voltage Shock) से मारता है. ऐसे में इस शख्स ने चूल्हे के बर्नन पर रैकेट रखा और गैस चालू कर दी. इसके बाद चाकू से इस रैकेट को टच किया जिससे करंट के कारण चिंगारी उठी और चूल्हा जल गया. अब ये आइडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स 'टेक्नोलॉजिया' वाला कमेंट कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gowda_naresh5780 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 23 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है. चलिए जानते हैं इस आइडिया पर यूजर्स का क्या कहना है.

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने 'इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स' वाला कमेंट किया तो वहीं दूसरे यूजर ने इसे 'टेक्नोलॉजिया' बताया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

gas chulhaDesi JugaadElectric Racket

Trending news

'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल