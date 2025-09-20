देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें
Advertisement
trendingNow12930447
Hindi Newsजरा हटके

देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें

Desi Jugaad Ka Video: लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. कोई बाइक पर AC लगवा लेता है तो कोई साइकिल को ही बाइक बना देता है. अब किसी ने गधा गाड़ी में ही हैंडब्रेक लगवा डाले. वीडियो देखें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कोई बाइक पर ही एसी लगवा लेता है. ऐसा ही एक और देसी जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने गधा गाड़ी में हैंडब्रेक लगवा दिए. 

गधा गाड़ी पर कैसे काम करते हैं ये ब्रेक?
आज तक आपने कार में हैंड ब्रेक देखें होंगे, लेकिन क्या आपने गधा गाड़ी में हैंडब्रेक देखे हैं. क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. कभी कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कभी कोई कार के अंदर टाइल्स लगवा लेता है. ऐसे कई जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. इन दिनों जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये जुगाड़ थोड़ा युनिक हैं. यहां एक शख्स ने गधा गाड़ी में ही ​हैंडब्रेक लगवा लिए हैं.
यह भी पढ़ें: दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली, JCB से बनाया जा रहा खाना, वीडियो देखकर पगलाए यूजर्स

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों वायरल हो गई वीडियो?
वीडियो में देखा जा सकता है कि गधा गाड़ी की बल्ली पर ही एक लीवर लगा है जिसको ऊपर खींचने पर गधा गाड़ी तुरंत रुक जाती है. गधा गाड़ी को रोकने के लिए पहली बार हैंडब्रेक का उपयोग होते देखा जा रहा है. वीडियो में एक शख्स पहले गधा गाड़ी को चलाता है और फिर तुरंत हैंडब्रेक से रोककर भी दिखाता है. ये वीडियो अपने आप में खास है और अब ये इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं.
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किस अकाउंट से शेयर किया गया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @khatrat_meh_alod नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 40 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "इसने पिछले टायर में लगाए हैं हैंडब्रेक." दूसरे यूजर ने लिखा, "टेक्नॉलोजिया." 
यह भी पढ़ें: शेरों ने मिलकर कर दिया इस मगरमच्छ का खात्मा, जंगल से आया सांसें अटका देने वाला वीडियो

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Gadha gadihandbrakevideo viralsocial media

Trending news

'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
;