देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कोई बाइक पर ही एसी लगवा लेता है. ऐसा ही एक और देसी जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने गधा गाड़ी में हैंडब्रेक लगवा दिए.

गधा गाड़ी पर कैसे काम करते हैं ये ब्रेक?

आज तक आपने कार में हैंड ब्रेक देखें होंगे, लेकिन क्या आपने गधा गाड़ी में हैंडब्रेक देखे हैं. क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. कभी कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कभी कोई कार के अंदर टाइल्स लगवा लेता है. ऐसे कई जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. इन दिनों जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये जुगाड़ थोड़ा युनिक हैं. यहां एक शख्स ने गधा गाड़ी में ही ​हैंडब्रेक लगवा लिए हैं.

यह भी पढ़ें: दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली, JCB से बनाया जा रहा खाना, वीडियो देखकर पगलाए यूजर्स

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों वायरल हो गई वीडियो?

वीडियो में देखा जा सकता है कि गधा गाड़ी की बल्ली पर ही एक लीवर लगा है जिसको ऊपर खींचने पर गधा गाड़ी तुरंत रुक जाती है. गधा गाड़ी को रोकने के लिए पहली बार हैंडब्रेक का उपयोग होते देखा जा रहा है. वीडियो में एक शख्स पहले गधा गाड़ी को चलाता है और फिर तुरंत हैंडब्रेक से रोककर भी दिखाता है. ये वीडियो अपने आप में खास है और अब ये इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किस अकाउंट से शेयर किया गया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @khatrat_meh_alod नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 40 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "इसने पिछले टायर में लगाए हैं हैंडब्रेक." दूसरे यूजर ने लिखा, "टेक्नॉलोजिया."

यह भी पढ़ें: शेरों ने मिलकर कर दिया इस मगरमच्छ का खात्मा, जंगल से आया सांसें अटका देने वाला वीडियो

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.