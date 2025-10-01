क्रिएटिविटी की सारी सीमाएं लांघ दी, टेबल फैन में ब्लेड की जगह कर दिया ये देसी जुगाड़; हंसते-हंसते आ जाएगा चक्कर

Viral Video: अपने देश में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है. कैसी भी समस्या हो को कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने तो क्रिएटिविटी की सारी सीमाएं लांघ दी. क्रिएटिविटी की हद तब हो गई जब टेबल फैन की पंखुड़ी की जगह हाथ वाला पंखा जोड़ दिया. वीडियो देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

कैसे बनाया ये जुगाड़?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स आराम से सो रहा है. उसके पास एक टेबल फैन लगा है, लेकिन फैन बिना पंखुड़ी के ही चल रहा है. दरअसल, इस शख्स ने पंखुड़ी ना होने पर उसकी जगह हाथ से चलने वाला पंखा चला दिया. पहले इस फैन का आगे का जाल हटाया फिर मोटर में जहां पंखुड़ी लगाई जाती है वहां पर हैंड फैन लगा दिया. इसके बाद जब फैन को ऑन किया तो हैंड फैन घूमने लगता है. जिससे हवा आनी शुरू हो गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये मजेदार वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_umesh0018 नाम के हैंडल से शेयर किया गया और ये वीडियो यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 24 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: ये है असली टैलेंट! कर दिया देसी जुगाड़ का आविष्कार, सड़क पर उतरते ही लोगों ने खोल लिए कैमरे

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका क्या कहता था." दूसरे यूजर ने लिखा, "2x पर रील देख रहा हूं ताकि भाई को ज्यादा हवा लगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "आज का भारत."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.