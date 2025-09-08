Desi Jugaad: शौक बड़ी चीज है गुरु... शख्स ने साइकिल को बना डाली धांसू बाइक, सड़क पर निकली तो लोगों की टिमटिमाई आंखें

Viral Video: हमारे देश में जुगाड़ करने वालों की कोई कमी नहीं है. रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी लगभग हर समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही जाता है. ऐसे ही जुगाड़ के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें कोई ना कोई नया कारनामा कर देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने साइकिल को ऐसे बदल दिया कि जब तक आप उसे गौर से नहीं देखोगे तब तक वो बाइक ही लगेगी.

कैसी दिखती है ये साइकिल?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक जैसे वाहन पर सवार है, लेकिन जब कैमरा उसके आगे की तरफ जाता है तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. पीछे से बाइक और आगे से साइकिल. अब ये जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. वीडियो देखकर लोग मजे ले रहे हैं. ज्यादातर लोग इस शख्स को इंजीनियर बता रहे हैं.

इस वाहन में क्या खास है?

ये साइकिल है जिसको इस तरह मॉडिफाई किया गया है जिसमें बाइक का लुक और कंफर्ट दोनों मिले. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है.​ साइकिल पर बाइक की गद्दी और साइलेंसर भी लगा है. इसी के साथ बाइक की नम्बर प्लेट और साइड बॉक्स भी लगा हुआ है. इसके अलावा इसमें फ्यूल टैंक और बाइक का हैंडल भी लगा हुआ है. इसके अलावा हेड लाइट हो या मडगार्ड सब कुछ लगा हुआ है. साइकिल खड़ी करने के लिए स्टैंड साइकिल का ही है और दोनों पहिए भी साइकिल के ही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट दी है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सब कुछ सही है पर इसमें साइलेंसर क्यों है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसे टेक्नोलॉजी नहीं बोला जाता है इसे न्यू मॉडल का इंजीनियर बोला जाता है."

