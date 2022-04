कुएं में गिर गया था तेंदुआ, निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने लगाया गजब का देसी जुगाड़

Leopard Rescue Video Viral: सोशल मीडिया पर तेंदुए के रेस्क्यू (Leopard Rescue) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ एक गहरे कुएं में गिर जाता है. इसके बाद तेंदुए को बचाने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम (Rescue Team) जो काम करती है, वह वाकई काबिले तारीफ है. वीडियो को देखकर आपको भी मजा आ जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ पानी से भरे कुएं में गिर गया है. कुआं देखने में काफी गहरा लग रहा है. इसके अलावा कुआं काफी चौड़ा भी है, जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ पानी से निकलने के लिए छटपटा रहा है. इसी बीच वन विभाग की रेस्क्यू टीम देसी जुगाड़ लगाकर उसे कुएं से बाहर निकालती है. आप देख सकते हैं कि टीम चारपाई के सहारे तेंदुए को बाहर निकालती है.

वीडियो में देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह कुएं में लकड़ी की बल्लियां गिरी हुई हैं, तेंदुए को बाहर निकालने के लिए काफी जतन किया गया है. वीडियो महाराष्ट्र (Maharastra) का है. वहां देउलगांव राजा वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खलियाल गांव के पास एक कुएं में तेंदुआ गिर गया था. जिसे वन विभाग की टीम ने देसी जुगाड़ से बचाया. देखें वीडियो-

#WATCH Maharashtra | The forest department team rescued a leopard that fell into a well near Khaliyal village under the Deulgaon Raja forest range. pic.twitter.com/Mc4KGCO6Fu

— ANI (@ANI) April 7, 2022