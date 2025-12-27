Advertisement
कहां से आता है इतना टैलेंट? मोजो की सर्जरी कर बना दिए ग्लव्स! Video देखकर छूट जाएगी हंसी

कहां से आता है इतना टैलेंट? मोजो की सर्जरी कर बना दिए ग्लव्स! Video देखकर छूट जाएगी हंसी

Desi Jugaad in Winter: आपने जुगाड़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसी कलाकारी शायद ही देखी होगी. क्या आपने कभी सोचा था कि पैरों में पहने जाने वाले मोजे से हाथों के ग्लव्स बनाए जा सकते हैं. खुद देख लें ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:13 PM IST
कहां से आता है इतना टैलेंट? मोजो की सर्जरी कर बना दिए ग्लव्स! Video देखकर छूट जाएगी हंसी

Desi Jugaad in Winter: देश में एक से एक कलाकार लोग हैं, हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ बना ही देते हैं. कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शीत लहर के चलते सुबह शाम उंगलिया जमने लगी हैं. ऐसी सर्दी में हाथों को ठंड से बचाने के लिए एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ बिठाया कि आप भी देखते रह जाएंगे. इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है. चैलेंज है आप वीडियो देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

कैसे बनाए ग्लव्स?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स एक जोड़ी मोजे लेता है और उन्हें काटना शुरू कर देता है. वीडियो शुरू होते ही जैसे ही वो कैंची उठाता है तो देखकर लगता है कि क्या फालतू का काम कर रहा है, लेकिन जब वो मोजे को बीच से काटता है तो लगता है कि उसने सही सलामत मोजे बेकार कर दिए. लेकिन आप हंसने पर मजबूर तक हो जाते हैं जब कटने के बाद वो मोजे के साइड में कैंची से कट लगाता है और उसमें हाथ डालकर ग्लव्स बना देता है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें:  बाथरूम में किया गर्म पानी का ऐसा देसी जुगाड़, Video देखकर सदमे में गीजर कंपनी वाले

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Umesh (@mr_umesh0018)

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_umesh0018 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.9 लाख से भी ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पैर का नुकसान करके हाथ का फायदा." दूसरे यूजर ने लिखा, "इससे अच्छा दुकान से खरीदना है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इस कारीगर को हम 5 नहीं 50 रुपये देंगे." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

