शख्स ने ई-रिक्शा पर लगाई ऐसी जुगाड़ू ट्रिक, देखकर लोगों का दिल हो गया गार्डन-गार्डन

Desi Jugaad: इंटरनेट नई-नई तस्वीरों और वीडियो का खजाना है, जो किसी को भी हैरान कर सकता है. यह काफी दिलचस्प है कि कैसे हमारे आस-पास के लोग अपनी आजीविका को दिलचस्प बना सकते हैं और ट्विटर पर साझा की गई यह तस्वीर वही कंटेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जी हां, एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने गर्मी से राहत पाने के लिए अनोखा काम किया.

ई-रिक्शा की ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल

जी हां, एरिक सोलहेम द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में एक व्यक्ति अपने रिक्शा में बैठा दिख रहा है. लेकिन वाहन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप रोज देखते हैं. यह घास की हरी-भरी परतों से ढका हुआ है. साथ ही, रिक्शा के चारों ओर कई छोटे गमले वाले पौधे देखे जा सकते हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस आदमी ने गर्मी में भी ठंडा रहने के लिए अपने रिक्शा पर घास उगाई. वास्तव में बहुत अच्छा है!'

This Indian man grew grass on his rickshaw to stay cool even in the heat. Pretty cool indeed! pic.twitter.com/YnjLdh2rX2 — Erik Solheim (@ErikSolheim) April 4, 2022

फोटो हुई वायरल तो लोगों ने कुछ यूं दीं प्रतिक्रियाएं

तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, 'भारतीय सबसे इनोवेटिव लोगों में से एक हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी प्रतिभाओं को अक्सर पहचाना नहीं जाता.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हमें और रिक्शा, सड़कों, गलियों और यहां तक कि इस तरह की कॉलोनियों की जरूरत है. 50 डिग्री तापमान अब न्यू नॉर्मल है. इसे रोकने के लिए हमें इस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है.'

We need more rickshaws, roads, streets and even colonies like this. 50 Degrees temperature is a #Newnormal now. We need to take more steps like this to stop it. — Karuna Tiwari (@SDKaruna2603) April 5, 2022