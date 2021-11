Desi Jugaad: शख्स ने बाइक का लगाया ऐसा अजीब जुगाड़, सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ाया झूला

Desi Jugaad: अगर आपकी सोच दमदार है तो उसका इस्तेमाल का यूज करके बड़ा सा बड़ा काम आसानी से पूरा किया जा सकता है. अपने देश में हर समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ट्रिक बेहद कारगर है. देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) ही एक ऐसी ट्रिक है, जिससे बड़ी सी बड़ी समस्या का निदान चुटकी में पाया जा सकता है. इतना ही नहीं, लोग देसी जुगाड़ के जरिए कई नई तकनीक निकाल लेते हैं. इसके अलावा, कई बार मंहगी चीजों को सस्ती बनाने के लिए लोग देसी जुगाड़ का यूज करते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है.

यह भी पढ़ें: मेहमानों के सामने उड़ जाती दुल्हन की खिल्ली, लेकिन दूल्हे ने कुछ यूं बचा ली इज्जत

लंबे समय को कम समय में निपटाने के लिए भी जुगाड़ सबसे बेस्ट तरीका है. फिलहाल, लोग जुगाड़ को वायरल हैक या ट्रिक भी कहते हैं, लेकिन भारत में देसी जुगाड़ कहना ज्यादा पसंद करते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देसी जुगाड़ के जरिए एक शख्स ने अपने बाइक का इस्तेमाल करके बड़े से झूले को सड़क पर दौड़ाते हुए नजर आया. शख्स ने जुगाड़ से अगले पहिये को निकाल दिया और उसे झूले से जोड़ दिया. झूले के चारों तरफ स्कूटर टायर लग दिया. गौर करने वाली बात यह है कि झूले में बाइक के बिल्कुल करीब बस-ट्रक की तरह एक स्टेयरिंग भी असेंबल किया है, जिसे ड्राइव करते वक्त वह कंट्रोल भी कर रहा था.

@anandmahindra Rec'd this as forward on WhatsApp. Our own migrant engineer #Desijugad #lockdown pic.twitter.com/4RCzrCihpE

— Siddhesh Sawant (@sids_sawant) May 17, 2020