चाबी ढूंढते-ढूंढते थक गया शख्स! अनार बम को बनाया 'मास्टर की', इंटरनेट पर तहलका

Viral Video: देश में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है. हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. इस समय सोशल मीडिया पर 'अनार बम हैक' धूम मचा रहा है. दरअसल, ​ताले की चाबी गुम होने के बाद ताला तोड़ने के लिए इस शख्स ने ऐसा दिमाग ​लगाया कि लोग देखते रह गए.

शख्स ने लगाया भयानक दिमाग

अक्सर ताले की चाबी गुम होने पर हम चाबी बनाने वाले के पास जाते हैं या उसको अपने घर बुलाते हैं. इसके अलावा ताला तोड़ने के लिए हथौड़े या गैस कटर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली वाले 'अनार बम' से भी ताला तोड़ा जा सकता है. जी हां, ये कोई मजाक नहीं है, सच में एक शख्स ने ताला तोड़ने के​ लिए 'अनार बम हैक' का यूज किया और ताला खोल दिया.

कैसे खुला ताला?

ताला खोलने के लिए​ अनार को एक प्लास में पकड़कर ताले के सामने रखा और उसमें आग लगा दी. अनार की पूरी आग प्रेशर के साथ उस ताले से लगातार टकराई जिससे ताला अत्यधिक गर्म होकर खुल गया. अनार की आग ने बिल्कुल गैस वेल्डिंग या गैस कटर का काम किया. अब ये अनार वाला हैक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर कमेंट बॉक्स में इसको टैक्नॉलोजिया लिख रहे हैं.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vickysinghexperiments नाम के पेज से पोस्ट किया गया है और सिर्फ चार दिन में इस वी​डियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अब मनाऊंगा दिवाली." दूसरे शख्स ने लिखा, "इसकी चमक से पूरा मोहल्ला वहीं आ जाएगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.