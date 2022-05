Desi Jugaad: सब्जी मंडी में शख्स ने मशीन की तरह किया काम, विदेशी शख्स बोला- भारत को रोबोट की जरूरत नहीं

Desi Jugaad Video: जब भी किसी काम को जल्दी या फिर तेजी में करना होता है तो भारतीय लोग देसी जुगाड़ खोज ही लेते हैं. चाहे घर का काम हो या फिर व्यवसाय में समय लगने वाला काम, उसे जल्द निपटाने के लिए कोई न कोई तरीका खोज ही लिया जाता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) के कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसे देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक और वीडियो ट्विटर पर सामने आया है, जिसमें तीन शख्स मिलकर घंटों का काम कुछ ही सेकेंड में पूरा कर लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि कुछ लोग सब्जी मंडी में खड़े हैं और एक बड़े बोरे में पत्ता गोभी के खराब पत्तों को काटकर उसमें भर रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोग मशीन की तरह फटाफट काम कर रहे हैं. जमीन पर बैठा शख्स एक-एक करके पत्ता गोभी उठाता है और पत्ता काटने वाले शख्स को देता है. खराब पत्ते को काटने के बाद वह शख्स बोरे में रखने के लिए आगे बढ़ाता है. आखिर में एक शख्स बोरे को खोलकर खड़ा रहता है ताकि सब्जियां सीधे बोरे में चला जाए.

देखें वीडियो-

This is why India doesn't need robotic automation.….

