Desi Jugaad: दूधवाला बना Formula 1 रेसर! सड़क पर दूध की टंकी के साथ दौड़ाई कार, लोग बोले- ये है सबसे तेज ग्वाला

Desi Jugaad: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जुगाड़ के मामले में भारतीयों से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर मौके पर भारतीय अपना जुगाड़ बैठा ही लेते हैं. ऐसा ही एक इनोवेशन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. एक व्यक्ति जो गो-कार्ट या फॉर्मूला 1 (Go-Kart or Formula 1) वाहन चला रहा है. हालांकि मजेदार बात यह है कि गाड़ी के पीछे दूध के डिब्बे रखे हुए हैं. पीछे से सड़क पर आ रही कार में बैठे एक शख्स ने इस दृश्य को अपनो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

वीडियो में एक व्यक्ति ने काली जैकेट और हेलमेट पहना हुआ है, जो अजीबोगरीब तिपहिया वाहन ड्राइव कर रहा है. वीडियो से लग रहा है कि वह शख्स कहीं पर दूध पहुंचाने जा रहा है. इस वीडियो को रोड्स ऑफ मुंबई (Roads of Mumbai) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'जब आप F1 ड्राइवर बनना चाहते हैं, लेकिन परिवार डेयरी व्यवसाय में मदद करने पर जोर देता है.'

When you want to become a F1 driver, but the family insists in helping the dairy business pic.twitter.com/7xVQRvGKVb

— Roads of Mumbai (@RoadsOfMumbai) April 28, 2022