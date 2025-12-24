Advertisement
trendingNow13051937
Hindi Newsजरा हटकेViral Video: बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक? किसने बनाया ये मुजस्समा, Video वायरल

Viral Video: बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक? किसने बनाया ये मुजस्समा, Video वायरल

Weird Viral Video​: सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ बनाया है जिसे देखने के बाद बताना मुश्किल है कि ये बाइक को साइकिल में बदला है या साइकिल से बाइक बनाई गई है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक? किसने बनाया ये मुजस्समा, Video वायरल

Weird Viral Video: देश में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. एक से एक जुगाड़ू लोग बैठे हैं. कोई साइकिल को बाइक बना देता है तो कोई गाड़ी के अंदर टाइल्स लगवा देता है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बाइक को साइकिल में बदला है या साइकिल से बाइक बनाई गई है. 

कितनी बाइक और कितनी साइकिल
इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुपहिया वाहन जा रहा है जिसे पीछे से देखने में समझ ही नहीं आता कि ये बाइक जा रही है या साइकिल है. दूर खड़े शख्स ने कैमरे को जूम करके इस नजारे को कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में दिख रहा शख्स जिस वाहन पर बैठा है उसमें साफ दिख रहा है कि वो बाइक है, लेकिन जब निगाह उसके पैंडल पर जाती है जो माथा घूम जाता है. ये शख्स बाइक हो पैंडल मारकर चला रहा है. इसके अलावा इस बाइक के टायर भी साइकिल वाले हैं. पीछे का हिस्सा और आगे का हैंडल भी बाइक का ही है. ऐसे में समझ नहीं आता कि ये बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक है. चलिए देर ना करते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं. 
यह भी पढ़ें: क्रिश का सुनेगा गाना... बाइकों के स्टीकर तक पहुंचा सोशल मीडिया का ट्रेंड, यूजर्स बोले- ले बेटा

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने डाला ये वीडियो? 
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @90s_boi_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. कमेंट बॉक्स में कोई कैमरे की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे आर्थिक शक्ति बता रहा है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "ट्रैफिक पुलिस भी कंफ्यूज है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बाइक विद नो पॉल्युशन." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 
About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Desi JugaadModified bicycleviral

Trending news

2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा