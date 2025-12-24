Viral Video: बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक? किसने बनाया ये मुजस्समा, Video वायरल

Weird Viral Video: देश में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. एक से एक जुगाड़ू लोग बैठे हैं. कोई साइकिल को बाइक बना देता है तो कोई गाड़ी के अंदर टाइल्स लगवा देता है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बाइक को साइकिल में बदला है या साइकिल से बाइक बनाई गई है.

कितनी बाइक और कितनी साइकिल

इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुपहिया वाहन जा रहा है जिसे पीछे से देखने में समझ ही नहीं आता कि ये बाइक जा रही है या साइकिल है. दूर खड़े शख्स ने कैमरे को जूम करके इस नजारे को कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में दिख रहा शख्स जिस वाहन पर बैठा है उसमें साफ दिख रहा है कि वो बाइक है, लेकिन जब निगाह उसके पैंडल पर जाती है जो माथा घूम जाता है. ये शख्स बाइक हो पैंडल मारकर चला रहा है. इसके अलावा इस बाइक के टायर भी साइकिल वाले हैं. पीछे का हिस्सा और आगे का हैंडल भी बाइक का ही है. ऐसे में समझ नहीं आता कि ये बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक है. चलिए देर ना करते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @90s_boi_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. कमेंट बॉक्स में कोई कैमरे की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे आर्थिक शक्ति बता रहा है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "ट्रैफिक पुलिस भी कंफ्यूज है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बाइक विद नो पॉल्युशन."

