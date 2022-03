Desi Jugaad: घर में शुरु हुई पूजा तो मां ले आई ऐसी बोतल, देखकर शर्मिंदा हो गया बेटा

Desi Jugaad News: देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) से घंटों का काम मिनटों में हो सकता है. इतना ही नहीं, घर में पड़ी खराब चीजों का यूज करने के लिए लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं. महंगे सामानों को सस्ते रेट में खरीदने के लिए मोल-भाव करना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं फिक्स प्राइस हो तो लोग उसका भी ऑप्शन खोज ही ले लेते हैं. आप अपने घर में भी कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर लगाते हैं. उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तस्वीर को ही देख लीजिए. घर में किसी ने अपने पूजा स्थल पर यूज्ड बोतल को साफ करके यूज करने को सोचा, जो अब वायरल हो रहा है.

किचन में हम अक्सर खाली डिब्बों में मसालों (Spice Box) को रखने के लिए यूज करते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने वाले इस तस्वीर में देख सकते हैं कि घर में किसी ने अपने पूजा स्थल के पास यूज हुए शराब के बोतल को साफ करके उसमें तेल रखा गया है.

तस्वीर को सागर नाम के शख्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक पूजा में परिवार के एक दर्जन सदस्यों ने भाग लिया, मेरी मां ने सुनिश्चित किया कि मैं पूरी तरह से शर्मिंदा हूं.'

In a pooja attended by a dozen family members, my Mother made sure I am embarassed thoroughly. pic.twitter.com/FtX3j1NPDk

— Sagar (@sssaaagar) March 17, 2022